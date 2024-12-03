Белые медведи Шишка, Морошка, Сонька и Тучка вернулись в Тобольск

Posted 3 декабря, 05:40
Published 3 декабря, 05:40
Modified 3 декабря, 05:42
Updated 3 декабря, 05:42
В этом году путь медведей по городу стал длиннее.
Мы заехали в новые микрорайоны, чтобы как можно больше тоболяков и гостей города увидели это великолепное зрелище и получили порцию новогоднего предпраздничного настроения, — рассказал директор тобольского филиала СУЭНКО Владимир Кидло.
Впервые животные появились на улицах Тобольска еще в 2019 году. Тогда они сразу же стали любимцами всех горожан, которые, объединившись, выбирали имена для новых жителей кремля. Сегодня Шишка и медвежата Морошка, Тучка и Сонька вновь озарили все вокруг сказкой.
Я знаю, с каким нетерпением семью белых медведей ждали наши маленькие тоболяки. Хочу поблагодарить компанию СУЭНКО за такой ежегодный подарок нашему городу, — прокомментировал глава города Тобольска Петр Вагин, посетивший праздничное открытие возле Кремля.
С наступлением сумерек, когда на площади зажглись яркие огни, десятки медвежат в белоснежных пушистых костюмах собрались вместе, чтобы получить подарки. Теперь каждый зимний вечер медвежье семейство будет радовать жителей Тобольска и дарить им тепло.
Уже на этой неделе, 6 декабря, сразу после включения белых медведей во всех городах стартует фотоконкурс «Медведи ПОВСЮДУ». Участие в нем сможет принять любой желающий.
Условия просты: выложите оригинальное фото с Белыми медведями СУЭНКО в своих соцсетях с хэштегом #медведисуэнко (ехать к самим медведям необязательно: проявите фантазию, нарисуйте или слепите своего, но похожего) и отправьте его в личные сообщения администратору группы СУЭНКО ВКонтакте — Анатолию. За результатами конкурса следите на suenco.ru и в наших соцсетях.
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.