Белые медведи Шишка, Морошка, Сонька и Тучка вернулись в Тобольск

Условия просты: выложите оригинальное фото с Белыми медведями СУЭНКО в своих соцсетях с хэштегом #медведисуэнко (ехать к самим медведям необязательно: проявите фантазию, нарисуйте или слепите своего, но похожего) и отправьте его в личные сообщения администратору группы СУЭНКО ВКонтакте — Анатолию. За результатами конкурса следите на suenco.ru и в наших соцсетях.