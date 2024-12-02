Журналист Александр Юнашев анонсировал запуск Telegram-канала «Юнашев Live»

«Мы не стремимся к псевдоаналитике или левым инсайдам», — подчеркивает Александр Юнашев. Он обещает, что материалы канала будут включать факты и комментарии от депутатов до глав министерств, а также собственные мысли автора. «Любовь к стране — это не слепое восхищение, а готовность указать на ошибки и бороться с коррупцией», — говорит журналист.