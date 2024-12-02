Журналист Александр Юнашев анонсировал запуск Telegram-канала «Юнашев Live»

Posted 2 декабря, 15:35
Published 2 декабря, 15:35
Modified 2 декабря, 15:36
Updated 2 декабря, 15:36
Канал станет источником последних эксклюзивных новостей из закулисья политической жизни России.
«На днях Владимир Путин спросил меня: „Решили зажечь?“» — без ложной скромности делится журналист, обещая «подвезти в телеге эксклюзивов». Юнашев подчеркивает, что за полтора десятка лет работы в политической журналистике смог настроиться на поиск исключительно лучшего контента. «И если вам не хватает ясности в нашей новостной повестке — вам сюда. „Юнашев Live„“, — говорит он.
Журналист обещает будущим подписчикам уникальную стилистическую подачу и анализ самых эксклюзивных и значимых событий не только в новостном формате. На канале будут публиковаться ответы чиновников на вопросы, которые другие не решались им задать, а ситуации будут представлены под необычным углом, невзирая на множество конкурентов в сфере.
«Мы не стремимся к псевдоаналитике или левым инсайдам», — подчеркивает Александр Юнашев. Он обещает, что материалы канала будут включать факты и комментарии от депутатов до глав министерств, а также собственные мысли автора. «Любовь к стране — это не слепое восхищение, а готовность указать на ошибки и бороться с коррупцией», — говорит журналист.
Проект «Юнашев Live» войдет в состав News Media Holding, частью которого является и новостной портал LIFE, где Юнашев долгие годы работал журналистом. «Пришёл, увидел, спросил — опубликовал», — рассказывает Александр о своих методах работы и обещает освещать все темы (от президента до депутата) беспристрастно и профессионально.
«Почему я уверен в успехе? А почему бы и нет? Никто не думал, что Трамп победит Хиллари, а он победил. Мы создаём канал, которого еще не было, с новым подходом и свежим взглядом», — заявляет журналист.