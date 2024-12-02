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Posted 2 декабря, 10:12

Published 2 декабря, 10:12

Modified 2 декабря, 10:21

Updated 2 декабря, 10:21

Сегодня под Тюменью на всю ночь перекроют федеральную трассу

Внимание! Сегодня под Тюменью на всю ночь перекроют федеральную трассу

2 декабря 2024, 10:12
Фото: 1MI.

Сегодня под Тюменью на всю ночь перекроют федеральную трассу

Сюжет
Перекрытие дороги
Тюменская Госавтоинспекция предупреждает о перекрытии федеральной трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Закроют ее сегодня ночью и до завтрашнего утра.

Сообщается, что перекрыта будет трасса из-за перевозки крупногабаритного транспорта с 12 ночи и до пол девятого утра. Автомобилистам уже предложили схемы объезда перекрытого участка. Это возможно сделать через улицы Тобольска. В частности, проспект Дзираева, проспект Менделеева, улицы Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.

Безопасность движения будут обеспечить сотрудники Госавтоинспекции.

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Ранее сообщалось о том, что проезд по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будет полностью перекрыт в начале ноября.

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#Александр Смирнов#Общество#Перекрытие дороги#Трасса#Перекрытие
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