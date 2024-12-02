Внимание! Сегодня под Тюменью на всю ночь перекроют федеральную трассу

Сообщается, что перекрыта будет трасса из-за перевозки крупногабаритного транспорта с 12 ночи и до пол девятого утра. Автомобилистам уже предложили схемы объезда перекрытого участка. Это возможно сделать через улицы Тобольска. В частности, проспект Дзираева, проспект Менделеева, улицы Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.