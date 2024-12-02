Внимание! Сегодня под Тюменью на всю ночь перекроют федеральную трассу

Posted 2 декабря, 10:12
Published 2 декабря, 10:12
Modified 2 декабря, 10:21
Updated 2 декабря, 10:21
Сообщается, что перекрыта будет трасса из-за перевозки крупногабаритного транспорта с 12 ночи и до пол девятого утра. Автомобилистам уже предложили схемы объезда перекрытого участка. Это возможно сделать через улицы Тобольска. В частности, проспект Дзираева, проспект Менделеева, улицы Семена Ремезова, Защитинская, Уватский тракт.
Безопасность движения будут обеспечить сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось о том, что проезд по трассе Тюмень — Ханты-Мансийск будет полностью перекрыт в начале ноября.