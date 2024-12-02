В Тюменской области поезд насмерть сбил мужчину

Posted 2 декабря, 10:53
Published 2 декабря, 10:53
Modified 2 декабря, 10:55
Updated 2 декабря, 10:55
На станции Омутинская в Тюменской области поезд насмерть сбил пешехода. Сведения размещены в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.
Несчастный случай со смертельным исходом произошел накануне, 1 декабря.
Как указано в сообщении, на железнодорожной станции Омутинская Свердловской железной дороги поездом был смертельно травмирован местный житель. Уточняется, что несмотря на принятые меры, машинист не сумел предотвратить трагедию.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе в ДТП с участием грузовика и минивэна пострадали пять человек. Водитель последнего не уступил дорогу фуре.