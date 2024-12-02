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Posted 2 декабря, 10:53

Published 2 декабря, 10:53

Modified 2 декабря, 10:55

Updated 2 декабря, 10:55

В Тюменской области поезд насмерть сбил мужчину

В Тюменской области поезд насмерть сбил мужчину

2 декабря 2024, 10:53
Фото: 1MI.
В Тюменской области поезд насмерть сбил мужчину. В настоящий момент проводится проверка по данному факту.

На станции Омутинская в Тюменской области поезд насмерть сбил пешехода. Сведения размещены в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел накануне, 1 декабря.

Как указано в сообщении, на железнодорожной станции Омутинская Свердловской железной дороги поездом был смертельно травмирован местный житель. Уточняется, что несмотря на принятые меры, машинист не сумел предотвратить трагедию.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе в ДТП с участием грузовика и минивэна пострадали пять человек. Водитель последнего не уступил дорогу фуре.

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