В Тюмени 2 декабря будет пасмурно и тепло

В Тобольске 2 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег с дождем во второй половине дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -7…-5, ночью ожидается до -2. Ветер будет дуть со скоростью до 5,3 м/с.