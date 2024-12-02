В Тюмени 2 декабря будет пасмурно и тепло

Posted 2 декабря, 01:04
Published 2 декабря, 01:04
Modified 2 декабря, 01:04
Updated 2 декабря, 01:04
В Тюмени 2 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем столбики термометров покажут -5…-2, в ночные часы температура воздуха составит -1….-2. Ветер будет дуть со скоростью до 4,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53 закат в 16:00, продолжительность дня 7 часов 7 минут.
В Тобольске 2 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег с дождем во второй половине дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -7…-5, ночью ожидается до -2. Ветер будет дуть со скоростью до 5,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:50, закат в 15:42, продолжительность дня 6 часов 52 минуты.
В Ишиме 2 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Максимальная дневная температура воздуха составит -6…-4, ночью термометры покажут -3…-4. Скорость ветра составит 5,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:31 закат в 15:51, продолжительность дня 7 часов 20 минут.