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Posted 2 декабря, 01:04

Published 2 декабря, 01:04

Modified 2 декабря, 01:04

Updated 2 декабря, 01:04

В Тюмени 2 декабря будет пасмурно и тепло

В Тюмени 2 декабря будет пасмурно и тепло

2 декабря 2024, 01:04
Фото: 1MI.
Переменная облачность, мокрый снег в отдельных районах, ветер до 10 м/с ожидаются на юге Тюменской области в понедельник, 2 декабря. Днем термометры покажут 0.-5, в ночные часы температура воздуха составит -5…-10.

В Тюмени 2 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем столбики термометров покажут -5…-2, в ночные часы температура воздуха составит -1….-2. Ветер будет дуть со скоростью до 4,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53 закат в 16:00, продолжительность дня 7 часов 7 минут.

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В Тобольске 2 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег с дождем во второй половине дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -7…-5, ночью ожидается до -2. Ветер будет дуть со скоростью до 5,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:50, закат в 15:42, продолжительность дня 6 часов 52 минуты.

В Ишиме 2 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Максимальная дневная температура воздуха составит -6…-4, ночью термометры покажут -3…-4. Скорость ветра составит 5,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:31 закат в 15:51, продолжительность дня 7 часов 20 минут.

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