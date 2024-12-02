nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 10:31

Published 2 декабря, 10:31

Modified 2 декабря, 10:53

Updated 2 декабря, 10:53

Стрелявшими в Тюменском дворе заинтересовался Бастрыкин

Стрелявшими в Тюменском дворе заинтересовался Бастрыкин. Подозреваемые уже задержаны

2 декабря 2024, 10:31
Фото: 1MI.

Стрелявшими в Тюменском дворе заинтересовался Бастрыкин

Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о деле, связанными со стрелками в одном из Тюменских дворов. Главного подозреваемого уже задержали.

По поручению Александра Бастрыкина тюменские следователи должны ускорить проведение расследования и предоставить доклад о проделанной работе. При этом, прогресс уже есть.

В Тюмени задержали главного подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Тюмени, который и стрелял в районе ЖК «Преображенский».

Видео: УМВД по Тюменской области.

Как рассказал задержанный, как таковых мотивов у него не было, стрелял просто под музыку из охолощенного пистолета, оружие уже изъяли.

Сам же виновник уже извинился перед жителями района, в котором стрелял, а также перед городом Тюмень в целом.

Напомним, что стрельба произошла поздно ночью, группа неизвестных приехала в ЖК «Преображенский» и сначала громко включила музыку, затем начала танцевать, а после последовали выстрелы, разбудившие всю округу. Через какое-то время группа нарушителей спокойствия уехала.

После случившегося полиция сразу начала проверку.

Ранее сообщалось о том, что глава СК Бастрыкин заинтересовался тюменцем, которого автобус протащил по улице.

Читайте также:
Глава СК Бастрыкин заинтересовался тюменцем, которого автобус протащил по улицеБастрыкин заинтересовался делом 16-летнего мигранта из Тюмени, избившего ребенкаБастрыкин заинтересовался дракой с детьми-мигрантами в тюменской школе
#Александр Смирнов#Видео#Происшествия#Следственный комитет#Новости тюмени#Следователи#Бастрыкин Александр#Александр Бастрыкин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика