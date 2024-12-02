Стрелявшими в Тюменском дворе заинтересовался Бастрыкин. Подозреваемые уже задержаны

Posted 2 декабря, 10:31
Published 2 декабря, 10:31
Modified 2 декабря, 10:53
Updated 2 декабря, 10:53
По поручению Александра Бастрыкина тюменские следователи должны ускорить проведение расследования и предоставить доклад о проделанной работе. При этом, прогресс уже есть.
В Тюмени задержали главного подозреваемого. Им оказался 27-летний житель Тюмени, который и стрелял в районе ЖК «Преображенский».
Как рассказал задержанный, как таковых мотивов у него не было, стрелял просто под музыку из охолощенного пистолета, оружие уже изъяли.
Сам же виновник уже извинился перед жителями района, в котором стрелял, а также перед городом Тюмень в целом.
Напомним, что стрельба произошла поздно ночью, группа неизвестных приехала в ЖК «Преображенский» и сначала громко включила музыку, затем начала танцевать, а после последовали выстрелы, разбудившие всю округу. Через какое-то время группа нарушителей спокойствия уехала.
После случившегося полиция сразу начала проверку.
Ранее сообщалось о том, что глава СК Бастрыкин заинтересовался тюменцем, которого автобус протащил по улице.