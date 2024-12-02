Стрелявшими в Тюменском дворе заинтересовался Бастрыкин. Подозреваемые уже задержаны

Напомним, что стрельба произошла поздно ночью, группа неизвестных приехала в ЖК «Преображенский» и сначала громко включила музыку, затем начала танцевать, а после последовали выстрелы, разбудившие всю округу. Через какое-то время группа нарушителей спокойствия уехала.