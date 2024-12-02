Стоимость ОСАГО в Тюменской области снизилась на 3,6%

Ранее «Наш Город» писал, что Центробанк России выступил с инициативой пересмотреть для регионов значение территориального коэффициента, влияющего на стоимость полиса ОСАГО. Его предлагается установить в соответствии с рисками, рассчитанными исходя из интенсивности движения в том или ином регионе. Если данная инициатива будет принята, в Тюменской области стоимость полисов ОСАГО может снизиться на 6%.