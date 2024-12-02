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Posted 2 декабря, 06:28

Published 2 декабря, 06:28

Modified 2 декабря, 06:30

Updated 2 декабря, 06:30

В Тюменской области ОСАГО за год подешевело на 3,6%

Стоимость ОСАГО в Тюменской области снизилась на 3,6%

2 декабря 2024, 06:28
Фото: 1MI.

В Тюменской области ОСАГО за год подешевело на 3,6%

По словам экспертов, цена на страховые полисы упала вследствие конкуренции страховщиков за аккуратных и безубыточных водителей.

Как пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА), в среднем за девять месяцев этого года ОСАГО подешевело с 8 тысяч 32 рублей до 7 тысяч 739 рублей. Для сравнения в первой половине этого года страховой полис стоил 7 тысячи 777 рублей.

Средняя выплата страховки по итогам января-сентября 2024 года составила 92 тысячи 283 рубля, это на 10% больше аналогичных показателей 2023 года.

«Подорожание автозапчастей, обусловленное, в том числе, проблемами с логистикой и международными переводами денежных средств, продолжает оказывать влияние на размер выплат. Одновременно с этим тенденция к снижению размера средней премии и росту выплат отмечается на протяжении двух лет. Это происходит благодаря конкуренции страховых компаний за безубыточных водителей», — сообщили РБК Тюмень в РСА.
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Ранее «Наш Город» писал, что Центробанк России выступил с инициативой пересмотреть для регионов значение территориального коэффициента, влияющего на стоимость полиса ОСАГО. Его предлагается установить в соответствии с рисками, рассчитанными исходя из интенсивности движения в том или ином регионе. Если данная инициатива будет принята, в Тюменской области стоимость полисов ОСАГО может снизиться на 6%.

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