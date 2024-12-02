Шоу продолжается. Тюменка с сексуальной фигурой продолжает терроризировать соседей

Напомним, ранее эта же женщина мешала спать своим соседям, когда ее побеспокоили, она вышла в сексуальном белье и принялась выяснять отношение. После — пошла к обидчице и начала ломать ей дверь. Чем закончилась история и принимала ли в ней участие полиция — неизвестно.