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Posted 2 декабря, 11:15

Published 2 декабря, 11:15

Modified 2 декабря, 11:28

Updated 2 декабря, 11:28

Тюменка с сексуальной фигурой продолжает терроризировать соседей

Шоу продолжается. Тюменка с сексуальной фигурой продолжает терроризировать соседей

2 декабря 2024, 11:15
Фото: 1MI.

Тюменка с сексуальной фигурой продолжает терроризировать соседей

Тюменка, ранее отравлявшая жизнь своим соседям в одной из многоэтажек, не делает выводы. Ее выходки уже успели оценить почти все жильцы дома, но женщина и не думает успокаиваться, перенося свою работу уже непосредственно в подъезд.

Как рассказывают местные жители, женщина продолжает мешать им вести спокойную жизнь. Ночью по-прежнему шумит, долбя по стенам, крича и прыгая по полу, на замечания при этом не реагирует. При попытках поговорить — сразу агрессирует, начинает нападать, а иногда и ломится в двери к обидчикам.

После прошедшего скандала женщина не успокоилась — теперь свою работу она перенесла прямо в подъезд. Надевая сексуальное белье — женщина ходит в нем по подъезду и устраивает фотосессии.

Как не выйдешь, так она фотографируется в неглиже, когда спрашиваешь ее, она говорит рекламирую. Что за болезнь у человека? Я боюсь, за своего мужа, который часто курить выходит, — пишет одна из обеспокоенных жительниц дома.
Фото: ЧС Тюмень Z
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Напомним, ранее эта же женщина мешала спать своим соседям, когда ее побеспокоили, она вышла в сексуальном белье и принялась выяснять отношение. После — пошла к обидчице и начала ломать ей дверь. Чем закончилась история и принимала ли в ней участие полиция — неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени продолжается стройка вопреки решению суда.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Скандалы
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