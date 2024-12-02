Шоу продолжается. Тюменка с сексуальной фигурой продолжает терроризировать соседей

Posted 2 декабря, 11:15
Published 2 декабря, 11:15
Modified 2 декабря, 11:28
Updated 2 декабря, 11:28
Как рассказывают местные жители, женщина продолжает мешать им вести спокойную жизнь. Ночью по-прежнему шумит, долбя по стенам, крича и прыгая по полу, на замечания при этом не реагирует. При попытках поговорить — сразу агрессирует, начинает нападать, а иногда и ломится в двери к обидчикам.
После прошедшего скандала женщина не успокоилась — теперь свою работу она перенесла прямо в подъезд. Надевая сексуальное белье — женщина ходит в нем по подъезду и устраивает фотосессии.
Как не выйдешь, так она фотографируется в неглиже, когда спрашиваешь ее, она говорит рекламирую. Что за болезнь у человека? Я боюсь, за своего мужа, который часто курить выходит, — пишет одна из обеспокоенных жительниц дома.
Напомним, ранее эта же женщина мешала спать своим соседям, когда ее побеспокоили, она вышла в сексуальном белье и принялась выяснять отношение. После — пошла к обидчице и начала ломать ей дверь. Чем закончилась история и принимала ли в ней участие полиция — неизвестно.
Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени продолжается стройка вопреки решению суда.