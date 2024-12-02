Энергетики СУЭНКО подключат жителей СНТ Тюмени к обновленным линиям электропередачи

Posted 2 декабря, 13:24
Published 2 декабря, 13:24
Modified 2 декабря, 13:26
Updated 2 декабря, 13:26
Кроме того, для выполнения мероприятий в рамках технологического присоединения потребителей, которые СУЭНКО выполняет круглогодично, 3 декабря плановые отключения потребуются в СНТ «Хрустальный», «Салют», «Царево», «Большое Царево», «Липовый остров» и «Березка-4».
СУЭНКО минимизирует длительность отключений и обеспечит питание по резервным схемам на время выполнения работ, чтобы сократить неудобства для жителей. На тех объектах, где это возможно, будут применены передвижные дизель генераторы и индивидуальные бензогенераторы.
Дополнительно из-за работ компании «Россети Тюмень» будут введены ограничения на товарищества «Поляна», «Незабудка», «Сосенка», «Лесная поляна», «Березовая роща», «Локомотив», «Тополя», «Подмосковье», «Ёлочка», «Янтарь», «Рябинка, Надежда», «Надежда-3», «Светлое», «Самолтор», «Зеленая роща», «Сосновая поляна», «Муравушка», «Ямбург» и «Меркурий».
Напоминаем, сообщить об отключениях электроэнергии и обнаружении повреждений энергообъектов можно при помощи онлайн-сервиса «Сообщить о проблеме» на suenco.ru.
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.