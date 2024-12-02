Дмитрий Артюхов встретился с участниками школы кадрового резерва Ямала

Встреча с губернатором стала финальным мероприятием первого модуля, который стартовал 27 ноября и был посвящен личной и командной эффективности. Дмитрий Артюхов ответил на вопросы о развитии спортивной, культурной и молодежной инфраструктуры в муниципалитетах Ямала, о модернизации системы госуправления и креативности в управленческих решениях и многом другом.