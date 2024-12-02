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Posted 2 декабря, 10:55

Published 2 декабря, 10:55

Modified 2 декабря, 10:57

Updated 2 декабря, 10:57

Дмитрий Артюхов встретился с участниками школы кадрового резерва Ямала

Дмитрий Артюхов встретился с участниками школы кадрового резерва Ямала

2 декабря 2024, 10:55
Фото: пресс-служба правительства ЯНАО.
Сюжет
Ямал
В четвертый поток вошли более 80 человек.

Мотивационную встречу с управленцами, которые проходят обучение в Ямальской школе кадрового резерва, провел губернатор Дмитрий Артюхов. Участниками четвертого потока регионального проекта стали 86 человек, среди которых государственные и муниципальные служащие, а также представители федеральных органов власти и местных предприятий.

Наша региональная кадровая школа набрала высокий темп. Проходит уже четвертый поток, вместе с вами уже больше 300 учеников. Я возлагаю большие надежды на внутреннюю культуру, которая зарождается здесь между вами в процессе обучения, и которая потом в рабочих процессах помогает нам успешно отвечать на существующие вызовы, — обратился к управленцам Дмитрий Артюхов.

Он подчеркнул, что ожидания организаторов проекта оправдываются. Горизонтальные связи начинают работать, что положительно сказывается на скорости принятия решений по развитию Ямала и их реализации.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

Встреча с губернатором стала финальным мероприятием первого модуля, который стартовал 27 ноября и был посвящен личной и командной эффективности. Дмитрий Артюхов ответил на вопросы о развитии спортивной, культурной и молодежной инфраструктуры в муниципалитетах Ямала, о модернизации системы госуправления и креативности в управленческих решениях и многом другом.

Участников четвертого потока ждет пять модулей обучения. Будут организованы встречи с федеральными спикерами, бизнес-тренерами, экспертами различных сфер. А к концу обучения резервисты подготовят проекты, направленные на улучшение жизни в регионе, повышение качества предоставления государственных услуг населению, более эффективное межведомственное взаимодействие.

Отметим, за три предыдущих потока выпускниками Ямальской школы кадрового резерва стали 237 человек. Из них каждый четвертый после обучения продвинулся по карьерной лестнице.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Ямал#Тюмень#Тюменская область#Россия#Обучение#Губернатор#Проекты#Управленцы#Развитие#Дмитрий Артюхов#Государственные служащие
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