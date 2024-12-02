25 кругов ада: репортаж из проблемного тюменского автобуса

Как рассказали «Нашему городу» в ТПАТП №1, вместительность самых больших гармошек в Тюмени — 175 человек, таких автобусов в городе всего 74, и многие из них обслуживают именно 25-й маршрут. Но кажется, что в салоне людей значительно больше — даже руку из карманов высунуть практически невозможно, а к выходу люди пробираются через общую массу чуть ли не слипшихся друг с другом тюменцев. Особенно тяжело становится, когда к вашему месту в этом месиве приближается кондуктор, из-за этого приходится сжаться еще раза в два.