25 кругов ада: репортаж из проблемного тюменского автобуса

Posted 2 декабря, 08:42
Published 2 декабря, 08:42
Modified 2 декабря, 08:44
Updated 2 декабря, 08:44
Маршрут №25 ездит от конечной остановки на улице Таллинской до железнодорожного вокзала, его обслуживает ТПАТП №1. Едет он по главным улицам: Широтной, Пермякова и Республики. Этот маршрут наиболее удобен для жителей восточных микрорайонов, так как максимально коротким путем позволяет добраться до делового центра.
Каждое утро у входа в салон начинает собираться очередь из тех, кто желает уместиться в салоне автобуса. Несмотря на то, что этот маршрут чаще обслуживается особо вместительными автобусами, в них места не хватает даже с учетом того, что утром, с 6 до 9 часов, автобус ездит с перерывом в 5 минут.
Есть у автобуса условный дублер — №35, который катит по схожему маршруту, но чуть сокращенному. Однако этот автобус появляется лишь раз в полчаса. Других комфортных альтернатив и возможностей без пересадок добраться от окраин «восточки» до центра города у тюменцев пока нет.
На первых остановках автобуса люди стоят толпами, окружая небольшой павильон. Все стараются предугадать, в какой точке остановится транспорт, чтобы оказаться прямо перед его дверями и занять более приятное место.
Мне не особо повезло, так как наглости не хватило выбраться вперед и занять то самое желанное место, поэтому размещаться пришлось между людей и верить в то, что толпа меня удержит, так как дотянуться до поручня было практически невозможно.
Автобус так забивается уже на первых остановках. К «Восточному 3» он утром приезжает уже забитый под завязку. Но опаздывать на работу народ не желает, а потому все пытаются уместиться в салоне. С прибавлением пассажиров давление на тело становится все сильнее и кажется, что некоторые пассажиры уже становятся частью автобуса, а не чему-то отдельным.
«Я 10 лет на этом маршруте катаюсь. Научился не дышать в дороге, чтобы места больше не занимать. Меняли нам маленькие автобусы на большие, но не помогло особо — спрос-то бешенный», — рассказал один из пассажиров автобуса.
Как рассказали «Нашему городу» в ТПАТП №1, вместительность самых больших гармошек в Тюмени — 175 человек, таких автобусов в городе всего 74, и многие из них обслуживают именно 25-й маршрут. Но кажется, что в салоне людей значительно больше — даже руку из карманов высунуть практически невозможно, а к выходу люди пробираются через общую массу чуть ли не слипшихся друг с другом тюменцев. Особенно тяжело становится, когда к вашему месту в этом месиве приближается кондуктор, из-за этого приходится сжаться еще раза в два.
На звонки в салоне никто не отвечает, это практически невозможно. Все в салоне стараются сократить телодвижения к минимуму и дотерпеть до своей остановки. Уже через 10 минут поездки становится труднее дышать, а окна зимой, ясное дело, открывать никто не будет.
У некоторых пассажиров начинает кружиться голова, а кто-то может вовсе потерять сознание из-за нехватки кислорода из-за перепада давления.
«Не всегда доезжаю до нужной остановки. Иногда начинает темнеть в глазах, и я понимаю, что нужно выйти, чтоб своим падением людей не задерживать. Благо у „Строителя“ можно уже на другие автобусы пересесть», — рассказывает тюменка.
В зимних условиях, когда на максимум шпарят батареи, а все в зимних куртках, в салоне разжигается настоящая баня, но вместо веников — сумки и рюкзаки, которые могут знатно отхлестать того, кто этого совершенно не ожидает. Так мне в лицо пару раз прилетел рюкзак какого-то парня, которые произошедшего даже не заметил, а в давке не до разборок и обсуждений того, что рюкзаки надо бы снимать.
Еще через пару остановок кажется, что проще поехать с пересадкой, нежели пытаться выжить в 25-м автобусе. Надежды на то, что люди начнут выходить, практически нет, раньше остановки «Газпром» этого обычно не происходит.
Доехать до центра — настоящее испытание. Этот пути занимает около получаса, но кажется, что проходит целая вечность. На улицу и к офису идешь совершенно раздавленным во всех смыслах этого слова.
А если вы едете в обратном направлении, да еще и вечером, то вас ждет давка от «Центрального рынка» до «Тюменского микрорайона». И факт того, что автобус курсирует каждые 6-8 минут ситуацию не спасает. А если рейсы срываются, то высока вероятность, что многие пассажиры в первый приехавший автобус не влезут вовсе.
Кстати, как рассказали «Нашему городу» в ТПАТП №1, при поступлении жалоб на срыв рейса или обращение по другим причинам на предприятии осуществляется проверка в индивидуальном порядке.
«К дисциплинарной ответственности работник привлекается в случае достаточности фактов, подтверждающих неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей и оснований для привлечения к ответственности, учитывая тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен», — рассказал глава предприятия Роман Шулепов.
Однако ситуация заметно меняется, если вы едете на этом автобусе в обед или поздно вечером. Салон автобуса может оказаться практически пустым. Только в это время у тюменцев есть уникальная возможность проехать весь маршрут сидя.
Тюменцы продолжают регулярно жаловаться на постоянно забитые 25-е автобусы. Однако для их функционирования приняты уже чуть ли не максимальные меры — в часы пик автобус ездит каждые 5 минут, причем часто приезжает транспорт особо большого класса.
Работу маршрута оценил логист Евгений Суворов, отметивший, что маршрут перегружен в большей степени из-за отсутствия альтернативных вариантов для жителей восточных микрорайонов.
«Запускать автобусы чаще — не решение проблемы в этом случае. Интервал в 5 минут — это, как по мне, предельный показатель для общественного транспорта. А вот предложить альтернативу или увеличить число экспресс-дублеров 35-го маршрута можно было бы», — считает специалист.
Эксперт говорит о том, что необходимо провести анализ пассажиропотока и предложить жителям восточных микрорайонов в том числе и альтернативные маршруты. А пока пассажирам приходится каждое утро преодолевать героический путь, втискиваясь в 25-й автобус и мечтая дожить до своей остановки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что представители администрации и генеральный директор АО «ТПАТП № 1» провели проверку по факту инцидента на остановке «Сквер имени Немцова». В ходе проверки были рассмотрены детали происшествия, в результате которого мужчина не успел войти в автобус и проехал за ним несколько метров по земле.