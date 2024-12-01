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Posted 1 декабря, 04:10

Published 1 декабря, 04:10

Modified 1 декабря, 04:12

Updated 1 декабря, 04:12

В первый день зимы в Тюмени пойдет дождь со снегом

В первый день зимы в Тюмени пойдет дождь со снегом

1 декабря 2024, 04:10
Облачную с прояснениями погоду, небольшой снег в северных районах, ветер до 6-11 м/с прогнозируют на юге Тюменской области 1 декабря метеорологи. Днем температура воздуха составит -3…-8, в ночные часы-4…-9, при прояснении до -14.

В Тюмени в первый день зимы ожидается пасмурная погода, дождь со снегом в дневные часы. До -4…-2 в светлое время суток, ночью термометры покажут -4….-5. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51 закат в 16:01, продолжительность дня 7 часов 10 минут.

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В Тобольске 1 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -4…-5, ночью температура воздуха составит -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:48, закат в 15:43, продолжительность дня 6 часов 55 минут.

В Ишиме 1 декабря ожидается пасмурная погода, осадки в виде небольшого снега в течение дня. Утром и днем максимальная температура воздуха составит -7…-3, в ночные часы столбики термометров покажут -3…-5. Скорость ветра составит 3,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:29 закат в 15:52, продолжительность дня 7 часов 23 минуты.

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