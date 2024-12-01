В первый день зимы в Тюмени пойдет дождь со снегом

Posted 1 декабря, 04:10
Published 1 декабря, 04:10
Modified 1 декабря, 04:12
Updated 1 декабря, 04:12
В Тюмени в первый день зимы ожидается пасмурная погода, дождь со снегом в дневные часы. До -4…-2 в светлое время суток, ночью термометры покажут -4….-5. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51 закат в 16:01, продолжительность дня 7 часов 10 минут.
В Тобольске 1 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается -4…-5, ночью температура воздуха составит -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:48, закат в 15:43, продолжительность дня 6 часов 55 минут.
В Ишиме 1 декабря ожидается пасмурная погода, осадки в виде небольшого снега в течение дня. Утром и днем максимальная температура воздуха составит -7…-3, в ночные часы столбики термометров покажут -3…-5. Скорость ветра составит 3,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:29 закат в 15:52, продолжительность дня 7 часов 23 минуты.