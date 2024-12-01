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Posted 1 декабря, 08:32

Published 1 декабря, 08:32

Modified 1 декабря, 08:34

Updated 1 декабря, 08:34

Цены на китайские автомобили в Тюмени упали за год на 13,6%

Цены на китайские автомобили в Тюмени упали за год на 13,6%

1 декабря 2024, 08:32
Фото: 1MI.
Средняя стоимость подержанных иномарок китайского производства снизилась до 1,9 миллиона рублей. Одновременно с этим число предложений на рынке увеличилось на 61,2%. Такие данны озвучили аналитики Авито Авто.

По данным экспертов, в числе наиболее популярных в Тюменской области — Geely с долей спроса 28%, Chery (доля спроса 14,5%), LIFAN (10,6%).

В целом по спросу на автомобили с пробегом не старше 3-х лет этой осенью в Тюменской области лидирует ВАЗ (LADA) с показателем 23,2%. Она также занимает первое место по числу объявлений о продаже: доля в предложении составила 16,5%.

Бренд Kia стал лидером по динамике спроса стал — интерес к данной марке у тюменцев вырос на 71,8% за последние два месяца. Также заметный прирост предложения за тот же период произошел у китайской марки Geely — на 15,1%.

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