Цены на китайские автомобили в Тюмени упали за год на 13,6%

Posted 1 декабря, 08:32
Published 1 декабря, 08:32
Modified 1 декабря, 08:34
Updated 1 декабря, 08:34
По данным экспертов, в числе наиболее популярных в Тюменской области — Geely с долей спроса 28%, Chery (доля спроса 14,5%), LIFAN (10,6%).
В целом по спросу на автомобили с пробегом не старше 3-х лет этой осенью в Тюменской области лидирует ВАЗ (LADA) с показателем 23,2%. Она также занимает первое место по числу объявлений о продаже: доля в предложении составила 16,5%.
Бренд Kia стал лидером по динамике спроса стал — интерес к данной марке у тюменцев вырос на 71,8% за последние два месяца. Также заметный прирост предложения за тот же период произошел у китайской марки Geely — на 15,1%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 2025 года могут подорожать 10-15% услуги на техническое обслуживание и ремонт китайских автомобилей. Причиной станет рост стоимости запчастей.