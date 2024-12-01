До конца года в Тюменской области под сокращение попадут около 140 человек

Posted 1 декабря, 04:45
Published 1 декабря, 04:45
Modified 1 декабря, 04:47
Updated 1 декабря, 04:47
По словам директора регионального департамента труда и занятости населения Александра Сидорова, в ноябре большая часть сокращений была зарегистрирована в Ишиме — в компаниях финансовой, торговой сферах, отраслях сухопутного и трубопроводного транспорта.
В первом зимнем месяце — увольнения запланированы на предприятиях Тюмени и Ишима, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в топ-10 регионов с самыми высокими заработными платами по вахтовым вакансиям. В среднем вахтовикам в регионе платят более 152 тысяч рублей в месяц.