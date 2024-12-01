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Posted 1 декабря, 04:45

Published 1 декабря, 04:45

Modified 1 декабря, 04:47

Updated 1 декабря, 04:47

До конца года в Тюменской области под сокращение попадут около 140 человек

До конца года в Тюменской области под сокращение попадут около 140 человек

1 декабря 2024, 04:45
Фото: 1MI.
В последний месяц года работодатели планируют сократить 139 сотрудников. В ноябре под сокращения попали более 140 сотрудников.

По словам директора регионального департамента труда и занятости населения Александра Сидорова, в ноябре большая часть сокращений была зарегистрирована в Ишиме — в компаниях финансовой, торговой сферах, отраслях сухопутного и трубопроводного транспорта.

В первом зимнем месяце — увольнения запланированы на предприятиях Тюмени и Ишима, пишет РБК Тюмень.

Размер среднего заработка тюменцев превысил 83 тысячи рублей
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Ранее «Наш Город» писал, что Тюменская область вошла в топ-10 регионов с самыми высокими заработными платами по вахтовым вакансиям. В среднем вахтовикам в регионе платят более 152 тысяч рублей в месяц.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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