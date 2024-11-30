В Тюмени в субботу ожидаются туман и изморозь

Posted 30 ноября, 04:07
Published 30 ноября, 04:07
Modified 30 ноября, 04:09
Updated 30 ноября, 04:09
В Тюмени 30 ноября ожидается пасмурная погода. -6…-5 в течение дня, до -4 в вечерние и ночные часы. Ветер будет дуть со скоростью до 3,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:50 закат в 16:02, продолжительность дня 7 часов 12 минут.
В Тобольске 30 ноября. синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег во второй половине дня. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -10…-6, ночью термометры покажут -6…-5. Ветер будет дуть со скоростью до 3,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:46, закат в 15:44, продолжительность дня 6 часов 58 минут.
В Ишиме 30 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем максимальная температура воздуха составит -13…-8, в темное время суток ожидается до -8…-7. Скорость ветра составит 2,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:28 закат в 15:53, продолжительность дня 7 часов 25 минут.