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Posted 30 ноября, 10:59

Published 30 ноября, 10:59

Modified 30 ноября, 11:01

Updated 30 ноября, 11:01

В Тюмени сегодня состоится открытие самого большого катка в виде сердца

В Тюмени сегодня состоится открытие самого большого катка в виде сердца

30 ноября 2024, 10:59
Фото: Сердце Тюмени | Каток и горки | Тюмень.
В Тюмени сегодня откроют самый большой в областной столице каток — его площадь составляет порядка 6,5 тысячи квадратных метров. Спортивное сооружение расположится в районе Тюменской слободы по улице Обдорская, 1.

30 ноября состоится техническое открытие катка — вход бесплатный. Официальное запланировано на 6 декабря.

Известно, что стоимость входного билета на каток «Сердце Тюмени» в будние дни будет составлять 250 рублей, для школьников и студентов — 150 рублей, для людей с ограниченными возможностями — бесплатно, прокат коньков — 300 рублей.

По словам предпринимателя Александра Андросова, участвующего в проекте, каток «Сердце Тюмени» разбирать не планируют — он станет частью парка развлечений общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Зимой там будут организованы горки, парк снеговиков, катания на тюбингах и другие зимние развлечения, летом — зоны для отдыха и спорта.

Изначально каток «Сердце Тюмени» планировали запустить в работу в тестовом режиме 23 ноября, а 1 декабря организовать официальное открытие. Однако из-за плюсовой температуры воздуха дату открытия спортивного объекта пришлось перенести.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году состоится открытие бесплатного городского пляжа на озере Круглое. В настоящее время уже ведутся работы по благоустройству территории.

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