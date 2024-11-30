В Тюмени сегодня состоится открытие самого большого катка в виде сердца

Posted 30 ноября, 10:59
Published 30 ноября, 10:59
Modified 30 ноября, 11:01
Updated 30 ноября, 11:01
30 ноября состоится техническое открытие катка — вход бесплатный. Официальное запланировано на 6 декабря.
Известно, что стоимость входного билета на каток «Сердце Тюмени» в будние дни будет составлять 250 рублей, для школьников и студентов — 150 рублей, для людей с ограниченными возможностями — бесплатно, прокат коньков — 300 рублей.
По словам предпринимателя Александра Андросова, участвующего в проекте, каток «Сердце Тюмени» разбирать не планируют — он станет частью парка развлечений общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Зимой там будут организованы горки, парк снеговиков, катания на тюбингах и другие зимние развлечения, летом — зоны для отдыха и спорта.
Изначально каток «Сердце Тюмени» планировали запустить в работу в тестовом режиме 23 ноября, а 1 декабря организовать официальное открытие. Однако из-за плюсовой температуры воздуха дату открытия спортивного объекта пришлось перенести.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в следующем году состоится открытие бесплатного городского пляжа на озере Круглое. В настоящее время уже ведутся работы по благоустройству территории.