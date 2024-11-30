В Тюмени сегодня состоится открытие самого большого катка в виде сердца

По словам предпринимателя Александра Андросова, участвующего в проекте, каток «Сердце Тюмени» разбирать не планируют — он станет частью парка развлечений общей площадью 10 тысяч квадратных метров. Зимой там будут организованы горки, парк снеговиков, катания на тюбингах и другие зимние развлечения, летом — зоны для отдыха и спорта.