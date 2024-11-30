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Posted 30 ноября, 09:09

Published 30 ноября, 09:09

Modified 30 ноября, 09:09

Updated 30 ноября, 09:09

Прокуратура проводит проверку из-за стрельбы во дворе дома в Тюмени

Прокуратура проводит проверку из-за стрельбы во дворе дома в Тюмени

30 ноября 2024, 09:09
Фото: 1MI.
Сюжет
УМВД
Инцидент произошел на днях во дворе одного из многоквартирных домов по улице Сергея Джамбровского в деревне Дударева. Там компания молодых людей устроила танцы с со стрельбой из огнестрельного оружия.

На видеозаписи, снятой очевидцами видно, как несколько молодых людей слушают музыку возле автомобиля, затем один из мужчин достает из кармана предмет и начинает стрелять в воздух.

«По данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и его участники. Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой Тюменского района на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Также по факту произошедшего проводит проверку УМВД по Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестный открыл стрельбу по автомобилю и мимо проходящим пешеходам. Инцидент был зарегистрирован в 15 ноября в Ново-Патрушево.

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