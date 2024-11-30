Прокуратура проводит проверку из-за стрельбы во дворе дома в Тюмени

Posted 30 ноября, 09:09
Published 30 ноября, 09:09
Modified 30 ноября, 09:09
Updated 30 ноября, 09:09
На видеозаписи, снятой очевидцами видно, как несколько молодых людей слушают музыку возле автомобиля, затем один из мужчин достает из кармана предмет и начинает стрелять в воздух.
«По данному факту правоохранительными органами проводится процессуальная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и его участники. Ход и результаты проверки поставлены прокуратурой Тюменского района на контроль», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Также по факту произошедшего проводит проверку УМВД по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени неизвестный открыл стрельбу по автомобилю и мимо проходящим пешеходам. Инцидент был зарегистрирован в 15 ноября в Ново-Патрушево.