Народные приметы в день Григория Зимоуказателя: что обязательно надо делать 30 ноября

Posted 30 ноября, 01:10
Published 30 ноября, 01:10
Modified 30 ноября, 01:10
Updated 30 ноября, 01:10
Как известно, 30 ноября по народному календарю отмечается день Григория Зимоуказателя, а православная церковь вспоминает святителя Григория Чудотворца.
Еще в юности Григорий Чудотворец был язычником. Позже, в подростковом возрасте, он принял христианство и служил вере. Когда стал епископом Неокесарии, то обратил в веру многих людей. Прославился благодаря своему дару исцеления (он лечил людей, а также примерял враждующих).
В этот день люди кувыркались в свежевыпавшем снегу, проводили много времени на улице. Устраивали шумные застолья и звали соседей. Влюбленным и супругам 30 ноября запрещено ссориться, это приведет к немедленному разрыву отношений.
В день Григория Зимоуказателя не стоит хвастаться достижениями. Хвастовство привлечет внимание завистников. Они могут сглазить или даже навести порчу. Обязательно тщательно умойтесь, наденьте новую одежду, уберитесь в доме. Здоровье будет крепким в течение следующего года, если вечером сходить в душ или баню.
Не забываем и про народные приметы. 30 ноября стоит плохая погода и выпадают обильные осадки — зима будет суровая и морозная. Днем на небе не будет облаков — вся зима будет солнечная.
Температура в течение дня не изменится — в ближайшее время погода будет точно такая же. Если в ночь на 30 ноября на небе не будет виден месяц — в ближайшее время ударят сильные морозы.
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