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Posted 30 ноября, 01:10

Published 30 ноября, 01:10

Modified 30 ноября, 01:10

Updated 30 ноября, 01:10

Народные приметы в день Григория Зимоуказателя: что обязательно надо делать 30 ноября

Народные приметы в день Григория Зимоуказателя: что обязательно надо делать 30 ноября

30 ноября 2024, 01:10
Фото: Изображение Midjourney.
Каждый год 30 ноября православные верующие чтят память святителя Григория Чудотворца. В этом году торжество выпадает на субботу.

День памяти Григория Чудотворца

Как известно, 30 ноября по народному календарю отмечается день Григория Зимоуказателя, а православная церковь вспоминает святителя Григория Чудотворца.

Еще в юности Григорий Чудотворец был язычником. Позже, в подростковом возрасте, он принял христианство и служил вере. Когда стал епископом Неокесарии, то обратил в веру многих людей. Прославился благодаря своему дару исцеления (он лечил людей, а также примерял враждующих).

День Григория Зимоуказателя: традиции, приметы

В этот день люди кувыркались в свежевыпавшем снегу, проводили много времени на улице. Устраивали шумные застолья и звали соседей. Влюбленным и супругам 30 ноября запрещено ссориться, это приведет к немедленному разрыву отношений.

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В день Григория Зимоуказателя не стоит хвастаться достижениями. Хвастовство привлечет внимание завистников. Они могут сглазить или даже навести порчу. Обязательно тщательно умойтесь, наденьте новую одежду, уберитесь в доме. Здоровье будет крепким в течение следующего года, если вечером сходить в душ или баню.

Не забываем и про народные приметы. 30 ноября стоит плохая погода и выпадают обильные осадки — зима будет суровая и морозная. Днем на небе не будет облаков — вся зима будет солнечная.

Температура в течение дня не изменится — в ближайшее время погода будет точно такая же. Если в ночь на 30 ноября на небе не будет виден месяц — в ближайшее время ударят сильные морозы.

Ранее «Наш город» писал о том, что православные тюменцы вступили в Рождественский пост. Пост длится 40 дней и заканчивается в Рождество — главный христианский праздник.

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