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Posted 30 ноября, 05:04

Published 30 ноября, 05:04

Modified 30 ноября, 07:07

Updated 30 ноября, 07:07

Компания тюменского депутата выкупила за 4 тысячи рублей землю под КРТ

Компания тюменского депутата выкупила за 4 тысячи рублей землю под КРТ

30 ноября 2024, 05:04
Фото: 1MI.
Сюжет
Строительство
Речь идет о земельном участке площадью 2,2 гектара в границе Мелиораторов — 70 лет Октября. Победу на объявленном повторно аукционе одержало ООО «Специализированный застройщик Норден».

Компания стала единственным участников объявленных торгов. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Тюмени.

Согласно документации, застройщику предстоит в течение пяти лет выполнить работы по сносу шести многоквартирных домов, в том числе трех аварийных, нежилого здания, производственного помещения. А на их месте построить высотки, обустроить спортплощадки, парковки.

Известно, что директором ООО «Специализированный застройщик Норден» является Вадим Коровин, учредителем — депутат Тюменской областной Думы Владимир Пискайкин.

По итогам 2023 года ООО «Норден» продемонстрировало нулевую выручку, чистая прибыль составила 222 тысячи рублей. В 2022 году выручка составляла 44 тысячи, чистая прибыль — 61 тысячу рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что компания депутата Пискайкина выкупила за 122,7 миллиона рублей земельный участок под КРТ в границе Комбинатская — Полярная — Полевая площадью около 3 Га.

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