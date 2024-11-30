Компания тюменского депутата выкупила за 4 тысячи рублей землю под КРТ

Posted 30 ноября, 05:04
Published 30 ноября, 05:04
Modified 30 ноября, 07:07
Updated 30 ноября, 07:07
Компания стала единственным участников объявленных торгов. Соответствующая информация опубликована на сайте администрации Тюмени.
Согласно документации, застройщику предстоит в течение пяти лет выполнить работы по сносу шести многоквартирных домов, в том числе трех аварийных, нежилого здания, производственного помещения. А на их месте построить высотки, обустроить спортплощадки, парковки.
Известно, что директором ООО «Специализированный застройщик Норден» является Вадим Коровин, учредителем — депутат Тюменской областной Думы Владимир Пискайкин.
По итогам 2023 года ООО «Норден» продемонстрировало нулевую выручку, чистая прибыль составила 222 тысячи рублей. В 2022 году выручка составляла 44 тысячи, чистая прибыль — 61 тысячу рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что компания депутата Пискайкина выкупила за 122,7 миллиона рублей земельный участок под КРТ в границе Комбинатская — Полярная — Полевая площадью около 3 Га.