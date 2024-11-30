Из-за конфликта бизнес-партнеров детей выгнали из частной тюменской школы

Posted 30 ноября, 12:11
Published 30 ноября, 12:11
Modified 30 ноября, 12:13
Updated 30 ноября, 12:13
По словам родителей школьников, причиной сложившейся ситуации стал конфликт между руководством школы и бизнес-партнером. По неподтвержденной информации, директор «Максимума» задолжала бизнес-партнеру порядка 3.5 миллиона рублей.
«Бизнес-партнер директора школы „Максимус“ захватил власть в школе и ограничил доступ детей и учителей в здание. Уже неделю дети не учатся. Личные вещи и дела учеников также не отдают. Более того, на месте „Максимуса“ готовят к открытию уже новое учебное учреждение», — рассказала мама одного из школьников 72.RU.
Руководитель «Максимума» Татьна Ческидова, в свою очередь сообщила, что в здании находятся личные документы детей, медкарты, справки об аттестации и принадлежащее ей имущество общей стоимостью 4,5 миллиона рублей.
«Мы заехали в здание на Депутатской в июле этого года. Аренда была оформлена на другое юрлицо „подставным“ путем. И поскольку были „каникулы“ (собственник согласился, что за 3,5 миллиона рублей помещение будет отремонтировано, а эта сумма зачтется в арендные платежи), то вся эта история всплыла только сейчас. Сейчас арендатор требует оплатить сумму аренды. Но договора субаренды я точно не подписывала», — пояснила Ческидова.
По мнению руководителя частной школы, у нее пытаются забрать бизнес. Винит она в этом своего партнера Владислава Портнягина.
Правда, у него иная точка зрения. По мнению Портнягина, Ческидова является злостным неплательщиком. И данное помещение уже третье, за которым числятся долги. Сейчас, по словам Портнягина, он планирует сдать помещение другой школе, о чем также рассказал родителям учеников. Вещи детей арендатор пообещал отдать.
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