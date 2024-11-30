Из-за конфликта бизнес-партнеров детей выгнали из частной тюменской школы

Правда, у него иная точка зрения. По мнению Портнягина, Ческидова является злостным неплательщиком. И данное помещение уже третье, за которым числятся долги. Сейчас, по словам Портнягина, он планирует сдать помещение другой школе, о чем также рассказал родителям учеников. Вещи детей арендатор пообещал отдать.