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Posted 30 ноября, 11:21

Published 30 ноября, 11:21

Modified 30 ноября, 11:23

Updated 30 ноября, 11:23

Этот голос узнаешь из тысячи: тюменка покорила Киркорова своим выступлением

Этот голос узнаешь из тысячи: тюменка покорила Киркорова своим выступлением

30 ноября 2024, 11:21
Фото: 1MI.
Тюменка Наталья Александрова, вышедшая в финал шоу «Ну-ка все вместе», покорила своим вокалом короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
«Уникальный тембр голоса — его можно отличить среди тысячи голосов. Меня подкупил ваш тембр голоса, очень узнаваемый», — сообщил артист.

Также высокой оценки вокальных способностей Наталья удостоилась и от российского певца Сергея Лазарева. Артист признался, что уже является ее фанатом и считает выставленные жюри оценки незаслуженно низкими.

Наталья набрала в финале конкурса 86 баллов. Для победы ей не хватило всего 4 баллов.

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Ранее «Наш Город» писал, что во время своего первого выступления на шоу певица из Тюмени набрала 100 баллов и 100 возможных. Это позволило Наталье выйти в полуфинал конкурса.

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