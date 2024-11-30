Этот голос узнаешь из тысячи: тюменка покорила Киркорова своим выступлением

Posted 30 ноября, 11:21
Published 30 ноября, 11:21
Modified 30 ноября, 11:23
Updated 30 ноября, 11:23
«Уникальный тембр голоса — его можно отличить среди тысячи голосов. Меня подкупил ваш тембр голоса, очень узнаваемый», — сообщил артист.
Также высокой оценки вокальных способностей Наталья удостоилась и от российского певца Сергея Лазарева. Артист признался, что уже является ее фанатом и считает выставленные жюри оценки незаслуженно низкими.
Наталья набрала в финале конкурса 86 баллов. Для победы ей не хватило всего 4 баллов.
Ранее «Наш Город» писал, что во время своего первого выступления на шоу певица из Тюмени набрала 100 баллов и 100 возможных. Это позволило Наталье выйти в полуфинал конкурса.