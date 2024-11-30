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Posted 30 ноября, 10:09

Published 30 ноября, 10:09

Modified 30 ноября, 10:11

Updated 30 ноября, 10:11

В Тюменской области вахтовикам готовы платить 200 тысяч рублей

Этим специалистам в Тюмени платят 200 тысяч рублей в месяц. Правда, есть условие

30 ноября 2024, 10:09
Фото: 1MI.

В Тюменской области вахтовикам готовы платить 200 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
В Тюменской области озвучили перечень самых высокооплачиваемых вакансий этой осени. В списке преимущественно предложение, предполагающие вахтовый метод работы.

По данным аналитиков Авито Работа, по сравнению с осенью 2023 года предлагаемые зарплаты при работе вахтой в Тюменской области выросли на 30% — до 152,9 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты, более 199 тысяч, предлагают специалистам по ремонту и отделке помещений. На втором месте находятся работники металлургической промышленности (176,9 тысячи рублей), на третьем — специалисты сфера лесной и деревообрабатывающей промышленности (170 тысяч рублей).

Также в топ-5 по уровню заработной платы входят отрасль добычи, переработки угля и других полезных ископаемых и сфера строительства инфраструктурных объектов — 165,7 и 156,3 тысячи рублей соответственно.

Среди российских регионов по уровню предлагаемых зарплат при вахтовом графике Тюменская область занимает 8 место со средним показателем 152 тысячи 984 рубля. На первых местах располагаются Дальневосточный АО, Ямал и Калининградская область — вахтовикам там готовы платить до 162 тысяч рублей в месяц.

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Ранее «Наш Город» писал, что Росстат опубликовал данные о среднем заработке в Тюменской области за 9 месяцев этого года. По данным ведомства, заработная плата тюменцев за год выросла более чем на 21% и превысила 83 тысячи рублей.

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