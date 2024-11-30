Этим специалистам в Тюмени платят 200 тысяч рублей в месяц. Правда, есть условие

Posted 30 ноября, 10:09
Published 30 ноября, 10:09
Modified 30 ноября, 10:11
Updated 30 ноября, 10:11
По данным аналитиков Авито Работа, по сравнению с осенью 2023 года предлагаемые зарплаты при работе вахтой в Тюменской области выросли на 30% — до 152,9 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты, более 199 тысяч, предлагают специалистам по ремонту и отделке помещений. На втором месте находятся работники металлургической промышленности (176,9 тысячи рублей), на третьем — специалисты сфера лесной и деревообрабатывающей промышленности (170 тысяч рублей).
Также в топ-5 по уровню заработной платы входят отрасль добычи, переработки угля и других полезных ископаемых и сфера строительства инфраструктурных объектов — 165,7 и 156,3 тысячи рублей соответственно.
Среди российских регионов по уровню предлагаемых зарплат при вахтовом графике Тюменская область занимает 8 место со средним показателем 152 тысячи 984 рубля. На первых местах располагаются Дальневосточный АО, Ямал и Калининградская область — вахтовикам там готовы платить до 162 тысяч рублей в месяц.
Ранее «Наш Город» писал, что Росстат опубликовал данные о среднем заработке в Тюменской области за 9 месяцев этого года. По данным ведомства, заработная плата тюменцев за год выросла более чем на 21% и превысила 83 тысячи рублей.