Этим специалистам в Тюмени платят 200 тысяч рублей в месяц. Правда, есть условие

По данным аналитиков Авито Работа, по сравнению с осенью 2023 года предлагаемые зарплаты при работе вахтой в Тюменской области выросли на 30% — до 152,9 тысячи рублей. Самые высокие зарплаты, более 199 тысяч, предлагают специалистам по ремонту и отделке помещений. На втором месте находятся работники металлургической промышленности (176,9 тысячи рублей), на третьем — специалисты сфера лесной и деревообрабатывающей промышленности (170 тысяч рублей).