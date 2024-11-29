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Posted 29 ноября, 05:45

Published 29 ноября, 05:45

Modified 29 ноября, 05:47

Updated 29 ноября, 05:47

В Тюменской области может появиться единый оператор систем водоснабжения

В Тюменской области может появиться единый оператор систем водоснабжения

29 ноября 2024, 05:45
Фото: 1MI.
Власти Тюменской области планируют передать единому оператору все системы водоснабжения и водоотведения. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор, выступая с докладом о положении дел в области.

По его словам, данная работа будет проведена в рамках модернизации жилищно-коммунальной сферы.

«Для тех, кто строит дом, нужны блага цивилизации — транспортная доступность, газ, чистая питьевая вода. Чтобы чистая дошла до каждой семьи, нужно уже сейчас продумывать переход к единому оператору всех систем водоснабжения и водоотведения. Актуальным и перспективным направлением модернизации жилищно-коммунальной сферы является развитие коммунальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства. Инструмент для его реализации — концессионное соглашение», — сообщил Александр Моор во время своего выступления.

О том, какой именно оператор будет заниматься вопросами водоснабжения и водоотведения в Тюменской области, губернатор не уточнил.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году газифицируют ряд деревень и сел Тобольского, Ишимского, Заводоуковского, Голышмановского, Исетского, Бердюжского, Казанского районов. В срок до 2028 года планируется подключить к газу 34 тысячи домовладений и 95 СНТ.

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