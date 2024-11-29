В Тюменской области может появиться единый оператор систем водоснабжения

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году газифицируют ряд деревень и сел Тобольского, Ишимского, Заводоуковского, Голышмановского, Исетского, Бердюжского, Казанского районов. В срок до 2028 года планируется подключить к газу 34 тысячи домовладений и 95 СНТ.