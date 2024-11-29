В Тюменской области может появиться единый оператор систем водоснабжения

Posted 29 ноября, 05:45
Published 29 ноября, 05:45
Modified 29 ноября, 05:47
Updated 29 ноября, 05:47
По его словам, данная работа будет проведена в рамках модернизации жилищно-коммунальной сферы.
«Для тех, кто строит дом, нужны блага цивилизации — транспортная доступность, газ, чистая питьевая вода. Чтобы чистая дошла до каждой семьи, нужно уже сейчас продумывать переход к единому оператору всех систем водоснабжения и водоотведения. Актуальным и перспективным направлением модернизации жилищно-коммунальной сферы является развитие коммунальной инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства. Инструмент для его реализации — концессионное соглашение», — сообщил Александр Моор во время своего выступления.
О том, какой именно оператор будет заниматься вопросами водоснабжения и водоотведения в Тюменской области, губернатор не уточнил.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2025 году газифицируют ряд деревень и сел Тобольского, Ишимского, Заводоуковского, Голышмановского, Исетского, Бердюжского, Казанского районов. В срок до 2028 года планируется подключить к газу 34 тысячи домовладений и 95 СНТ.