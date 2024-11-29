В тюменской многоэтажке людей донимает женщина в сексуальном белье. ВИДЕО

По словам жителей, женщина всегда выглядела своеобразно и шумела по ночам. В какой-то момент у местных лопнуло терпение, из-за чего одна из соседок пошла разбираться. Представительница ночного стиля жизни такого хода не оценила и решила пообщаться на повышенных тонах. Сначала заявив, что по ночам она «Работает», именно в сексуальном белье, для комфорта, а потом сообщила, что ей не дают спать днем, но уже другие соседи. Аргумент про спящих детей обиженная парировала тем, что ей индифферентно их положение на данный момент.