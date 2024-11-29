В тюменской многоэтажке людей донимает женщина в сексуальном белье. ВИДЕО

Posted 29 ноября, 12:00
Published 29 ноября, 12:00
Modified 29 ноября, 12:23
Updated 29 ноября, 12:23
По словам жителей, женщина всегда выглядела своеобразно и шумела по ночам. В какой-то момент у местных лопнуло терпение, из-за чего одна из соседок пошла разбираться. Представительница ночного стиля жизни такого хода не оценила и решила пообщаться на повышенных тонах. Сначала заявив, что по ночам она «Работает», именно в сексуальном белье, для комфорта, а потом сообщила, что ей не дают спать днем, но уже другие соседи. Аргумент про спящих детей обиженная парировала тем, что ей индифферентно их положение на данный момент.
Но на этом история не закончилась. Затаив обиду, женщина сменила свое вызывающее бикини на боевую желтую футболку и направилась мстить. Сначала она долбила в дверь одной из жительниц, а после — решила залить яйцами детский велосипед, стоящий на лестничной клетке.
Чем закончилась история — неизвестно, на кадрах слышно, что женщина обещает вызвать полицию, но дошло ли до этого, история умалчивает.
Ранее сообщалось о том, что тюменцы встали в километровую пробку на выезде из города из-за жесткого ДТП.