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Posted 29 ноября, 12:00

Published 29 ноября, 12:00

Modified 29 ноября, 12:23

Updated 29 ноября, 12:23

В тюменской многоэтажке людей донимает неадекватная в сексуальном белье

В тюменской многоэтажке людей донимает женщина в сексуальном белье. ВИДЕО

29 ноября 2024, 12:00
Фото: 1MI.

В тюменской многоэтажке людей донимает неадекватная в сексуальном белье

Настоящим горем делятся жители одной из тюменских многоэтажек делятся местные жители. Им не дает спать одна из квартиранток, постоянно шумя и не давая людям спать. На контакт она обычно не выходила, но в этот раз решила сделать исключение.

По словам жителей, женщина всегда выглядела своеобразно и шумела по ночам. В какой-то момент у местных лопнуло терпение, из-за чего одна из соседок пошла разбираться. Представительница ночного стиля жизни такого хода не оценила и решила пообщаться на повышенных тонах. Сначала заявив, что по ночам она «Работает», именно в сексуальном белье, для комфорта, а потом сообщила, что ей не дают спать днем, но уже другие соседи. Аргумент про спящих детей обиженная парировала тем, что ей индифферентно их положение на данный момент.

Но на этом история не закончилась. Затаив обиду, женщина сменила свое вызывающее бикини на боевую желтую футболку и направилась мстить. Сначала она долбила в дверь одной из жительниц, а после — решила залить яйцами детский велосипед, стоящий на лестничной клетке.

Видео: ЧС Тюмень.

Чем закончилась история — неизвестно, на кадрах слышно, что женщина обещает вызвать полицию, но дошло ли до этого, история умалчивает.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Новости тюмени#Неадекватные личности
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