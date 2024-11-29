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Posted 29 ноября, 01:07

Published 29 ноября, 01:07

Modified 29 ноября, 01:07

Updated 29 ноября, 01:07

В Тюмени в пятницу ожидается изморозь и до -20

В Тюмени в пятницу ожидается изморозь и до -20

29 ноября 2024, 01:07
Фото: 1MI.
Переменную облачность, снег в северных районах, изморозь прогнозируют на юге Тюменской области метеорологи в пятницу, 29 ноября. Максимальная дневная температура воздуха составит -2…-7, ночью ожидается до -10…-15, местами до -20. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с.

В Тюмени 29 ноября ожидается пасмурная погода. Утром и днем температура воздуха составит -11…-5, в вечерние часы и ночью потеплеет до -5…-6. Ветер будет дуть со скоростью до 2,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:48 закат в 16:03, продолжительность дня 7 часов 15 минут.

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В Тобольске 29 ноября. синоптики прогнозируют пасмурную погоду. В утренние и дневные часы термометры покажут -11…-6, в ночью ожидается до -10…-8. Ветер будет дуть со скоростью до 2,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:44, закат в 15:45, продолжительность дня 7 часов 1 минута.

В Ишиме 29 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -17…-10, в темное время суток термометры покажут -12…-13. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:26 закат в 15:54, продолжительность дня 7 часов 28 минут.

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