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Posted 29 ноября, 13:10

Published 29 ноября, 13:10

Modified 29 ноября, 13:55

Updated 29 ноября, 13:55

В Тюмени мигрантов отправляют на родину, а депутаты утверждают бюджет региона

В Тюмени мигрантов отправляют на родину, а депутаты утверждают бюджет региона

29 ноября 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги
В нашем городе суд отправил на родину нелегальных мигрантов. Тем временем, депутаты утвердили дефицитный бюджет Тюменской области.

Тюменский суд отправил на родину нелегальных мигрантов

Семью нелегальных мигрантов выдворят из нашей страны. У матери и сына из Азербайджана отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в стране. Иностранцы признали свою вину. Пояснили, что разрешения на проживание, вида на жительство, действующего патента, разрешения на работу не имеют.

Суд назначил семье мигрантов наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с каждого. Их также выдворят за пределы России.

Тюменский суд отправил на родину семью нелегальных мигрантов
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Депутаты утвердили дефицитный бюджет региона

Депутаты Тюменской областной Думы приняли во втором и третьем окончательном чтениях бюджет области на следующий год. Дефицит составит 41,2 миллиарда рублей.

Известно, что доходная часть составит 270,3 миллиарда рублей, расходы — 311,6 миллиарда рублей. За принятие дефицитного бюджета проголосовали 38 депутатов из 42. Еще четверо депутатов воздержались.

Депутаты утвердили дефицитный бюджет Тюменской области
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Тюменец обнес несколько продуктовых магазинов

В Тюмени каждый день воришка обносил магазины сети «Пятерочка». При этом суммы похищенных товаров не превышали двух тысяч рублей.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Как выяснилось, горожанин ранее судим за аналогичные преступления. Идет расследование.

Тюменец обнес несколько продуктовых магазинов и устроил разборки с продавцами
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Под Тюменью местный забил парня ножом за то, что тот с ним не поздоровался

Пьяный мужчина зашел в магазин, где начал ругаться с молодым парнем. Так и не дождавшись приветствия, он ударил юношу ножом. Израненного парня удалось спасти, нападавшего вычислили правоохранительные органы. Сейчас он находится в СИЗО, скоро ему изберут меру пресечения.

Под Тюменью местный забил парня ножом за то, что тот с ним не поздоровался. ВИДЕО
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В Тюмени неизвестные начали стрельбу из огнестрела

Сегодня ночью тюменцы открыли стрельбу в воздух из огнестрельного оружия. Они разбудили и напугали весь район. Делом сразу же заинтересовалась прокуратура. Несмотря на то, что никто не пострадал, а сама группа разъехалась, в ведомстве пообещали установить их личности и привлечь к ответственности.

Полная безнаказанность. В Тюмени неизвестные начали стрельбу из огнестрела. Видео
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