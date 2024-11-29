В Тюмени мигрантов отправляют на родину, а депутаты утверждают бюджет региона

Posted 29 ноября, 13:10
Published 29 ноября, 13:10
Modified 29 ноября, 13:55
Updated 29 ноября, 13:55
Семью нелегальных мигрантов выдворят из нашей страны. У матери и сына из Азербайджана отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в стране. Иностранцы признали свою вину. Пояснили, что разрешения на проживание, вида на жительство, действующего патента, разрешения на работу не имеют.
Суд назначил семье мигрантов наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей с каждого. Их также выдворят за пределы России.
Депутаты Тюменской областной Думы приняли во втором и третьем окончательном чтениях бюджет области на следующий год. Дефицит составит 41,2 миллиарда рублей.
Известно, что доходная часть составит 270,3 миллиарда рублей, расходы — 311,6 миллиарда рублей. За принятие дефицитного бюджета проголосовали 38 депутатов из 42. Еще четверо депутатов воздержались.
В Тюмени каждый день воришка обносил магазины сети «Пятерочка». При этом суммы похищенных товаров не превышали двух тысяч рублей.
В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию». Как выяснилось, горожанин ранее судим за аналогичные преступления. Идет расследование.
Пьяный мужчина зашел в магазин, где начал ругаться с молодым парнем. Так и не дождавшись приветствия, он ударил юношу ножом. Израненного парня удалось спасти, нападавшего вычислили правоохранительные органы. Сейчас он находится в СИЗО, скоро ему изберут меру пресечения.
Сегодня ночью тюменцы открыли стрельбу в воздух из огнестрельного оружия. Они разбудили и напугали весь район. Делом сразу же заинтересовалась прокуратура. Несмотря на то, что никто не пострадал, а сама группа разъехалась, в ведомстве пообещали установить их личности и привлечь к ответственности.