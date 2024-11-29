В Тюмени мигрантов отправляют на родину, а депутаты утверждают бюджет региона

Сегодня ночью тюменцы открыли стрельбу в воздух из огнестрельного оружия. Они разбудили и напугали весь район. Делом сразу же заинтересовалась прокуратура. Несмотря на то, что никто не пострадал, а сама группа разъехалась, в ведомстве пообещали установить их личности и привлечь к ответственности.