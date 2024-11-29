Тюменцы встали в километровую пробку на выезде из города из-за жесткого ДТП

Posted 29 ноября, 08:34
Published 29 ноября, 08:34
Modified 29 ноября, 08:36
Updated 29 ноября, 08:36
Как пояснили в Госавтоинспекции по Тюменской области, 41-летняя водитель Kia врезалась ограждение дороги. От удара авто отбросило Ford Focus.
В это время водитель ГАЗ, пытаясь уйти от столкновения со стоящими машинами, резко затормозил, в результате чего влетел в Lada Granta. Позже в Granta врезалась Lada Largus.
В массовой аварии травмы получили водитель Kia и 28-летний водитель Lada Granta. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу утром на тюменских дорогах были зарегистрированы 8-балльные пробки и не менее 10 дорожно-транспортных происшествий.