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Posted 29 ноября, 08:34

Published 29 ноября, 08:34

Modified 29 ноября, 08:36

Updated 29 ноября, 08:36

Тюменцы встали в километровую пробку на выезде из города из-за жесткого ДТП

Тюменцы встали в километровую пробку на выезде из города из-за жесткого ДТП

29 ноября 2024, 08:34
Фото: ГАИ ТО.
Сюжет
ДТП
На 2-м километре автомобильной дороги автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский произошла массовая авария. Там столкнулись пять автомобилей.

Как пояснили в Госавтоинспекции по Тюменской области, 41-летняя водитель Kia врезалась ограждение дороги. От удара авто отбросило Ford Focus.

Видео: ГАИ ТО.

В это время водитель ГАЗ, пытаясь уйти от столкновения со стоящими машинами, резко затормозил, в результате чего влетел в Lada Granta. Позже в Granta врезалась Lada Largus.

Видео: ГАА ТО.

В массовой аварии травмы получили водитель Kia и 28-летний водитель Lada Granta. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу утром на тюменских дорогах были зарегистрированы 8-балльные пробки и не менее 10 дорожно-транспортных происшествий.

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