Тюменец предстанет перед судом за продажу алкоголя детям

Posted 29 ноября, 11:08
Published 29 ноября, 11:08
Modified 29 ноября, 11:10
Updated 29 ноября, 11:10
Осенью этого года продавец одного из магазинов Тюмени продал бутылку пивного напитка 13-летнему ребенку. Известно, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичные противоправные действия. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, но он его не оплатил.
Теперь тюменцу, который неоднократно продавал алкоголь несовершеннолетним, грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что житель Тюменской области избил женщину березовым поленом после того, как она упрекнула его в употреблении алкоголя.