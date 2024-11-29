Тюменец предстанет перед судом за продажу алкоголя детям

Осенью этого года продавец одного из магазинов Тюмени продал бутылку пивного напитка 13-летнему ребенку. Известно, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичные противоправные действия. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, но он его не оплатил.