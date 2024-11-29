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Posted 29 ноября, 11:08

Published 29 ноября, 11:08

Modified 29 ноября, 11:10

Updated 29 ноября, 11:10

Тюменец предстанет перед судом за продажу алкоголя детям

Тюменец предстанет перед судом за продажу алкоголя детям

29 ноября 2024, 11:08
Фото: 1MI.
60-летний тюменец продавал детям алкогольные напитки. Материалы дела передали в суд. Об этом проинформировали в региональной прокуратуре.

Осенью этого года продавец одного из магазинов Тюмени продал бутылку пивного напитка 13-летнему ребенку. Известно, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичные противоправные действия. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей, но он его не оплатил.

Теперь тюменцу, который неоднократно продавал алкоголь несовершеннолетним, грозит штраф до 80 тысяч рублей или исправительные работы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что житель Тюменской области избил женщину березовым поленом после того, как она упрекнула его в употреблении алкоголя.

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