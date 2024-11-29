Специалисты СУЭНКО завершают обновление электросетевого хозяйства в СНТ Тюмени

Posted 29 ноября, 06:35
Published 29 ноября, 06:35
Modified 29 ноября, 06:37
Updated 29 ноября, 06:37
В первых двух садовых товариществах на Салаирском тракте произведут замену старого голого провода на новый СИП большего сечения — более надежный, прочный и позволяет исключить схлест проводов во время сильного ветра. В СНТ «Геолог-2» в рамках работ по обновлению электросетевого хозяйства пройдет монтаж опор, реконструкция распределительного устройства напряжением 0,4 кВ, а также подключение к трансформаторной подстанции нового фидера «Быт-1». В садоводстве «Мичуринец-2» в ходе технологического присоединения энергетики переведут питание нагрузки 0,4 кВ с распределительного устройства на подстанцию. Кроме того, в СНТ «Топаз» бригады компании планируют установить 15 новых опор воздушных линий. Ремонтные мероприятия пройдут без отключения.
СУЭНКО минимизирует продолжительность отключений и обеспечит питание по резервным схемам или с применением передвижных дизель-генераторов или индивидуальных бензогенераторов на время выполнения работ на тех объектах, где это возможно, чтобы сократить неудобства для жителей СНТ.
Напоминаем, сообщить об отключениях электроэнергии и обнаружении повреждений энергообъектов можно при помощи онлайн-сервиса «Сообщить о проблеме» на suenco.ru.
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.