Специалисты СУЭНКО завершают обновление электросетевого хозяйства в СНТ Тюмени

В первых двух садовых товариществах на Салаирском тракте произведут замену старого голого провода на новый СИП большего сечения — более надежный, прочный и позволяет исключить схлест проводов во время сильного ветра. В СНТ «Геолог-2» в рамках работ по обновлению электросетевого хозяйства пройдет монтаж опор, реконструкция распределительного устройства напряжением 0,4 кВ, а также подключение к трансформаторной подстанции нового фидера «Быт-1». В садоводстве «Мичуринец-2» в ходе технологического присоединения энергетики переведут питание нагрузки 0,4 кВ с распределительного устройства на подстанцию. Кроме того, в СНТ «Топаз» бригады компании планируют установить 15 новых опор воздушных линий. Ремонтные мероприятия пройдут без отключения.