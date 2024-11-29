nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 06:35

Published 29 ноября, 06:35

Modified 29 ноября, 06:37

Updated 29 ноября, 06:37

Специалисты СУЭНКО завершают обновление электросетевого хозяйства в СНТ Тюмени

Специалисты СУЭНКО завершают обновление электросетевого хозяйства в СНТ Тюмени

29 ноября 2024, 06:35
Фото: СУЭНКО.
Капитальная работа по обновлению сетей в СНТ Тюменского района подходит к концу. 29 ноября 2024 года работы будут вестись одновременно в пяти СНТ. Плановое отключение электроэнергии потребуется в СНТ «Яблонька», «Гвоздика», «Геолог-2» и «Мичуринец-2».

В первых двух садовых товариществах на Салаирском тракте произведут замену старого голого провода на новый СИП большего сечения — более надежный, прочный и позволяет исключить схлест проводов во время сильного ветра. В СНТ «Геолог-2» в рамках работ по обновлению электросетевого хозяйства пройдет монтаж опор, реконструкция распределительного устройства напряжением 0,4 кВ, а также подключение к трансформаторной подстанции нового фидера «Быт-1». В садоводстве «Мичуринец-2» в ходе технологического присоединения энергетики переведут питание нагрузки 0,4 кВ с распределительного устройства на подстанцию. Кроме того, в СНТ «Топаз» бригады компании планируют установить 15 новых опор воздушных линий. Ремонтные мероприятия пройдут без отключения.

СУЭНКО минимизирует продолжительность отключений и обеспечит питание по резервным схемам или с применением передвижных дизель-генераторов или индивидуальных бензогенераторов на время выполнения работ на тех объектах, где это возможно, чтобы сократить неудобства для жителей СНТ.

Напоминаем, сообщить об отключениях электроэнергии и обнаружении повреждений энергообъектов можно при помощи онлайн-сервиса «Сообщить о проблеме» на suenco.ru.

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#СУЭНКО#Отключение#Электросети#Инфраструктура#Энергетика#Электромобили#Подстанция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика