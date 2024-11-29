Покраснели глаза, стало трудно дышать: тюменские дети страдают от опасных игрушек

Тюменцев предупредили об опасности популярных детских игрушек

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В детской среде сейчас особенно популярны сквиши — это антистресс-игрушки, которые приятно мять в руках. Однако специалисты бьют тревогу, а мамы замечают, как у их детей ухудшается самочувствие после игр с мягкими лапками и котиками.