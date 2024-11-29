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Posted 29 ноября, 08:22

Published 29 ноября, 08:22

Modified 29 ноября, 08:24

Updated 29 ноября, 08:24

Тюменцев предупредили об опасности популярных детских игрушек.

Покраснели глаза, стало трудно дышать: тюменские дети страдают от опасных игрушек

29 ноября 2024, 08:22
Фото: 1MI. Тюменцев предупредили об опасности популярных детских игрушек.

Тюменцев предупредили об опасности популярных детских игрушек

Сюжет
Дети
В детской среде сейчас особенно популярны сквиши — это антистресс-игрушки, которые приятно мять в руках. Однако специалисты бьют тревогу, а мамы замечают, как у их детей ухудшается самочувствие после игр с мягкими лапками и котиками.

Тюменка заметила, что у ее дочери начали регулярно краснеть глаза, а моментами она жаловалась на тяжесть при дыхании. Ребенку стало лучше только после того, как женщина выбросила все сквиши из дома.

«Ходили в больницу, сказали, что это скорее всего аллергия. Но я увидела в интернете, что проблемы могут возникать из-за этих игрушек. Выбросила их и проблем у ребенка теперь нет. Из какой же дряни это делают?», — задается вопросом тюменка.

Как говорит врач-терапевт Ирина Когалымова, такие игрушки действительно могут быть опасны для здоровья, так как не все игрушки выполнены из качественного силикона.

«Существуют исследования подтверждающие, что в этих игрушках могут содержатся примеси опасных веществ, которые могут вызывать рак. Также они могут привести к повреждению печени, органов дыхания и раздражению глаз», — говорит врач.

Специалист рекомендует проверять из чего сделаны игрушки. Если вы не уверены в производителе, то лучше такие вещи не давать ребенку и самому держаться от них подальше.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что 60-летнего жителя Абатского района отправили на пять лет в колонию строгого режима за разговоры на сексуальные темы с подростками, в том числе о зоофилии.

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#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Опасность
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