Покраснели глаза, стало трудно дышать: тюменские дети страдают от опасных игрушек

Posted 29 ноября, 08:22
Published 29 ноября, 08:22
Modified 29 ноября, 08:24
Updated 29 ноября, 08:24
Тюменка заметила, что у ее дочери начали регулярно краснеть глаза, а моментами она жаловалась на тяжесть при дыхании. Ребенку стало лучше только после того, как женщина выбросила все сквиши из дома.
«Ходили в больницу, сказали, что это скорее всего аллергия. Но я увидела в интернете, что проблемы могут возникать из-за этих игрушек. Выбросила их и проблем у ребенка теперь нет. Из какой же дряни это делают?», — задается вопросом тюменка.
Как говорит врач-терапевт Ирина Когалымова, такие игрушки действительно могут быть опасны для здоровья, так как не все игрушки выполнены из качественного силикона.
«Существуют исследования подтверждающие, что в этих игрушках могут содержатся примеси опасных веществ, которые могут вызывать рак. Также они могут привести к повреждению печени, органов дыхания и раздражению глаз», — говорит врач.
Специалист рекомендует проверять из чего сделаны игрушки. Если вы не уверены в производителе, то лучше такие вещи не давать ребенку и самому держаться от них подальше.
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