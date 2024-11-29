Под Тюменью местный забил парня ножом за то, что тот с ним не поздоровался. ВИДЕО

Posted 29 ноября, 10:45
Published 29 ноября, 10:45
Modified 29 ноября, 11:03
Updated 29 ноября, 11:03
Как рассказали Тюменские правоохранители, пьяный зашел в магазин, где начал выяснять отношения с парнем, так и не добившись словесного объяснения, почему не получил приветствия в свой адрес. После этого, мужчина не нашел лучшего варианта для решений заряженной на негатив обстановки, кроме как разрядить ее при помощи пары ударов ножом.
На кадрах видно, что парень начинает истекать кровью, но все же стоит на ногах и даже выталкивает из магазина неадеквата. После этого была оперативно вызвана скорая, спасти израненного медикам удалось.
Нападавшего же вычислили полицейские. Сейчас он находится в СИЗО, скоро ему изберут меру пресечения.
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