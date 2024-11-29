Под Тюменью местный забил парня ножом за то, что тот с ним не поздоровался. ВИДЕО

Как рассказали Тюменские правоохранители, пьяный зашел в магазин, где начал выяснять отношения с парнем, так и не добившись словесного объяснения, почему не получил приветствия в свой адрес. После этого, мужчина не нашел лучшего варианта для решений заряженной на негатив обстановки, кроме как разрядить ее при помощи пары ударов ножом.