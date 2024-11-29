Первую степень опасности объявили в Тюмени из-за грязного воздуха

По данным сервиса IQAir, накануне вечером концентрация вредных веществ в воздухе Тюмени была превышена более чем в 3,5 раза. В настоящее время концентрация вредных веществ в воздухе в областной столице соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению качества воздуха. Индекс качества воздуха составляет 27, при норме от 0 до 50.