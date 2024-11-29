Первую степень опасности объявили в Тюмени из-за грязного воздуха

Posted 29 ноября, 05:15
Published 29 ноября, 05:15
Modified 29 ноября, 05:17
Updated 29 ноября, 05:17
По данным сервиса IQAir, накануне вечером концентрация вредных веществ в воздухе Тюмени была превышена более чем в 3,5 раза. В настоящее время концентрация вредных веществ в воздухе в областной столице соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению качества воздуха. Индекс качества воздуха составляет 27, при норме от 0 до 50.
По информации Роспотребнадзора по Тюменской области, в отобранных пробах атмосферного воздуха в Тюмени, превышения ПДК загрязняющих веществ не установлено.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в пятницу ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до -15…-20. В Тюмени среднесуточная температура воздуха составит -5…-11.