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Posted 29 ноября, 05:15

Published 29 ноября, 05:15

Modified 29 ноября, 05:17

Updated 29 ноября, 05:17

В Тюмени объявлена первая степень опасности из-за загрязнения воздуха

Первую степень опасности объявили в Тюмени из-за грязного воздуха

29 ноября 2024, 05:15

В Тюмени объявлена первая степень опасности из-за загрязнения воздуха

По данным специалистов Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе будут наблюдаться до 11:00 29 ноября.

По данным сервиса IQAir, накануне вечером концентрация вредных веществ в воздухе Тюмени была превышена более чем в 3,5 раза. В настоящее время концентрация вредных веществ в воздухе в областной столице соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению качества воздуха. Индекс качества воздуха составляет 27, при норме от 0 до 50.

Фото: iqair.com

По информации Роспотребнадзора по Тюменской области, в отобранных пробах атмосферного воздуха в Тюмени, превышения ПДК загрязняющих веществ не установлено.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в пятницу ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы до -15…-20. В Тюмени среднесуточная температура воздуха составит -5…-11.

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