Народные приметы в Матвеев день: что обязательно надо делать 29 ноября

Posted 29 ноября, 01:06
Published 29 ноября, 01:06
Modified 29 ноября, 01:06
Updated 29 ноября, 01:06
Как известно, Матвеев день знаменует собой рубеж между осенью и зимой. В этом году торжество приходится на пятницу.
Важно, что именно Левий считается автором книги, с которой начинается Новый Завет — собрание из двадцати семи книг, представляющее собой одну из двух, наряду с Ветхим Заветом, частей Библии. Как рассказывают священнослужители, Левий является покровителем деловых людей, связанных по роду своих занятий с финансами. У него просят о благополучии в финансовых делах.
В этот день люди активно борются с одиночеством: приглашают к себе родственников и соседей или сами отправляются в гости к близким. За праздничным столом обычно обсуждают важные семейные вопросы.
Праздник приходится на Рождественский пост (в 2024–2025 годах он продлится с 28 ноября по 6 января), поэтому угощать на Матвея было принято постной пищей.
Сегодня запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями, предаваться унынию, забывать о добрых делах. Напротив, нужно помогать тем, кто в этом нуждается.
Ранее издание «Наш город» писало о том, что верующие тюменцы отмечали День памяти святого Филиппа.