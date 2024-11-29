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Posted 29 ноября, 01:06

Published 29 ноября, 01:06

Modified 29 ноября, 01:06

Updated 29 ноября, 01:06

Народные приметы в Матвеев день: что обязательно надо делать 29 ноября

Народные приметы в Матвеев день: что обязательно надо делать 29 ноября

29 ноября 2024, 01:06
Фото: 1MI.
Сегодня, 29 ноября, православные тюменцы вспоминают апостола Левия Матфея. Он являлся одним из воспитанников Иисуса Христа.

Матвеев день в 2024 году

Как известно, Матвеев день знаменует собой рубеж между осенью и зимой. В этом году торжество приходится на пятницу.

Важно, что именно Левий считается автором книги, с которой начинается Новый Завет — собрание из двадцати семи книг, представляющее собой одну из двух, наряду с Ветхим Заветом, частей Библии. Как рассказывают священнослужители, Левий является покровителем деловых людей, связанных по роду своих занятий с финансами. У него просят о благополучии в финансовых делах.

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Матвеев день: традиции, приметы

В этот день люди активно борются с одиночеством: приглашают к себе родственников и соседей или сами отправляются в гости к близким. За праздничным столом обычно обсуждают важные семейные вопросы.

Праздник приходится на Рождественский пост (в 2024–2025 годах он продлится с 28 ноября по 6 января), поэтому угощать на Матвея было принято постной пищей.

Сегодня запрещено конфликтовать с родственниками и друзьями, предаваться унынию, забывать о добрых делах. Напротив, нужно помогать тем, кто в этом нуждается.

Ранее издание «Наш город» писало о том, что верующие тюменцы отмечали День памяти святого Филиппа.

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