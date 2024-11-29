Народные приметы в Матвеев день: что обязательно надо делать 29 ноября

Важно, что именно Левий считается автором книги, с которой начинается Новый Завет — собрание из двадцати семи книг, представляющее собой одну из двух, наряду с Ветхим Заветом, частей Библии. Как рассказывают священнослужители, Левий является покровителем деловых людей, связанных по роду своих занятий с финансами. У него просят о благополучии в финансовых делах.