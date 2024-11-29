На вторичном рынке Тюмени чаще всего ищут однокомнатные квартиры для покупки

Posted 29 ноября, 11:22
Published 29 ноября, 11:22
Modified 29 ноября, 11:24
Updated 29 ноября, 11:24
Однако несмотря на востребованность однушек, на первичном рынке жилья в городе популярнее оказались двухкомнатные квартиры. По России в целом как на первичном, так и на вторичном рынках жилья популярнее всего оказались двухкомнатные квартиры.
На вторичном рынке двухкомнатные квартиры лидируют по доле спроса в 18 из 42
городов, попавших в исследование. Самые заметные доли — в Туле
— 41 процент и Иркутске — 38 процентов. Отдельно в Тюмени — 28 процентов.
В Тюмени доля однокомнатных квартир составляет 34 процентов. При этом доля спроса на однокомнатные квартиры в новостройках составляет 31 процент.
Напомним, в Тюменской области взлетел интерес к новостройкам. Чаще всего тюменцы интересуются покупкой студий.