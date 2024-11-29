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Posted 29 ноября, 11:22

Published 29 ноября, 11:22

Modified 29 ноября, 11:24

Updated 29 ноября, 11:24

На вторичном рынке Тюмени чаще всего ищут однокомнатные квартиры для покупки

На вторичном рынке Тюмени чаще всего ищут однокомнатные квартиры для покупки

29 ноября 2024, 11:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Недвижимость
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Недвижимость», на вторичном рынке Тюмени чаще всего ищут однокомнатные квартиры для покупки.

Однако несмотря на востребованность однушек, на первичном рынке жилья в городе популярнее оказались двухкомнатные квартиры. По России в целом как на первичном, так и на вторичном рынках жилья популярнее всего оказались двухкомнатные квартиры.

На вторичном рынке двухкомнатные квартиры лидируют по доле спроса в 18 из 42
городов, попавших в исследование. Самые заметные доли — в Туле
— 41 процент и Иркутске — 38 процентов. Отдельно в Тюмени — 28 процентов.

В Тюмени доля однокомнатных квартир составляет 34 процентов. При этом доля спроса на однокомнатные квартиры в новостройках составляет 31 процент.

Напомним, в Тюменской области взлетел интерес к новостройкам. Чаще всего тюменцы интересуются покупкой студий.

В Тюменской области взлетел интерес к новостройкам. Комментарий эксперта
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени увеличился спрос на подготовку недвижимости к продаже.

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