Модульбанк: как бизнесу не допустить ошибок из-за бухгалтерских селф-сервисов

Posted 29 ноября, 07:31
Published 29 ноября, 07:31
Modified 29 ноября, 07:31
Updated 29 ноября, 07:31
Тем мне менее эти решения, упрощающие ведение бизнеса, вовсе не избавляют от возможных ошибок, требуя постоянного контроля со стороны пользователя.
Современные платформы предусматривают минимизацию рисков ошибок за счет применения алгоритмов проверки данных, автообновления норм законодательства и встроенных подсказок для операторов. Но полностью исключить вероятность появления ошибок пока невозможно. Зачастую ошибки обнаруживаются в ходе расчета суммы налога к уплате, что происходит ввиду устаревания формул или неточности настроек. Нередки и проблемы, возникающие по причине несвоевременной синхронизации данных, кратковременных технических сбоев либо отсутствия актуализации изменений в налоговом законодательстве. Об этом пишет NewsNN.ru.
Для обнаружения подобных ошибок можно обратиться за помощью к консультационным компаниям, частным финансовым консультантам и к технологическим партнерам. Отделы корпоративного обслуживания, предоставляющие консультационные услуги, действуют и в ряде банков. Финансовые организации уже открывают полноценные линии помощи по выявлению ошибок бухгалтерских селф-сервисов для представителей бизнеса.
Среди них — Модульбанк, развивающийся в последние годы как предпринимательский хаб. В компании сообщили об открытии линии поддержки бизнеса, пострадавшего от бухгалтерских селф-сервисов.
По информации, озвученной управляющим директором Модульбанка Никитой Константиновым, сервис был запущен для поиска решений с учетом особенностей каждого случая. Клиентов консультируют и обучают методам минимизации ошибок и проблем с ФНС. В настоящее время это необходимо, поскольку работа с селф-сервисами порой оберачивается неприятными последствиями Предприниматели могут не знать всех тонкостей учета, а сервис в свою очередь может не обладать необходимым функционалом для корректного расчета налоговой базы.
«Модульбухгалтерия» представляет собой систему, с помощью которой подготовить документацию на компенсацию/неустойку. В ней работают живые сотрудники, которые помогают разобраться проблемах предпринимателям, получившим доначисления из-за неверного учета в банковских селф-сервисах, а если необходимо, могут представлять их интересы в суде.
Индивидуальное рассмотрение требуется в каждом из подобных случаев. Для обсуждения актуальных вариантов поддержки рекомендуется обратиться непосредственно в банк. В России такие услуги предоставляют в Сбербанке, в ВТБ или в Альфа-Банке. В то же время некоторые финучреждения предлагают уже интегрированные бухгалтерские сервисы, способные в автоматическом режиме синхронизировать банковские операции с финансовым учетом. Это способствует сокращению риска ошибок, но не исключает их полностью.