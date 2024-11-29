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Posted 29 ноября, 14:19

Published 29 ноября, 14:19

Modified 29 ноября, 14:20

Updated 29 ноября, 14:20

Тюменцам рассказали, какие астрономические явления они увидят в декабре

Какие астрономические явления жители Тюменской области увидят в декабре?

29 ноября 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцам рассказали, какие астрономические явления они увидят в декабре

Стало известно, какие астрономические явления ждут жителей Тюменской области в декабре.

В ночь с 13 на 14 декабря специалисты прогнозируют метеорный поток Геминиды (один из самых крупных и хорошо изученных метеорных потоков, наблюдаемых ежегодно). Вероятно, жители нашей страны смогут наблюдать до 120 метеоров в час.

В конце месяца, 21 декабря, наступит зимнее солнцестояние. Звезда достигнет самой южной точки эклиптики. Это ознаменует начало астрономической зимы. На следующий день, 22 декабря, продолжительность дня начнет увеличиваться.

Также в следующем месяце можно будет увидеть звездопад Урсиды. Если небо будет ясным, наблюдатели смогут заметить до 10 падающих звезд в час. Астрономическое явление наступит в ночь с 21 на 22 декабря (отметим, что метеорный поток можно наблюдать только в Северном полушарии, поскольку радиант расположен рядом с Северным полюсом).

Напомним, сейчас действует ретроградный Меркурий. Этот трудный период продлится до 15 декабря и серьезно скажется на жизни горожан.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что стал известен прогноз солнечной активности и геомагнитных возмущений на декабрь 2024 года.

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