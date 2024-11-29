Какие астрономические явления жители Тюменской области увидят в декабре?

Также в следующем месяце можно будет увидеть звездопад Урсиды. Если небо будет ясным, наблюдатели смогут заметить до 10 падающих звезд в час. Астрономическое явление наступит в ночь с 21 на 22 декабря (отметим, что метеорный поток можно наблюдать только в Северном полушарии, поскольку радиант расположен рядом с Северным полюсом).