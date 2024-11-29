Какие астрономические явления жители Тюменской области увидят в декабре?

Posted 29 ноября, 14:19
Published 29 ноября, 14:19
Modified 29 ноября, 14:20
Updated 29 ноября, 14:20
В ночь с 13 на 14 декабря специалисты прогнозируют метеорный поток Геминиды (один из самых крупных и хорошо изученных метеорных потоков, наблюдаемых ежегодно). Вероятно, жители нашей страны смогут наблюдать до 120 метеоров в час.
В конце месяца, 21 декабря, наступит зимнее солнцестояние. Звезда достигнет самой южной точки эклиптики. Это ознаменует начало астрономической зимы. На следующий день, 22 декабря, продолжительность дня начнет увеличиваться.
Также в следующем месяце можно будет увидеть звездопад Урсиды. Если небо будет ясным, наблюдатели смогут заметить до 10 падающих звезд в час. Астрономическое явление наступит в ночь с 21 на 22 декабря (отметим, что метеорный поток можно наблюдать только в Северном полушарии, поскольку радиант расположен рядом с Северным полюсом).
Напомним, сейчас действует ретроградный Меркурий. Этот трудный период продлится до 15 декабря и серьезно скажется на жизни горожан.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что стал известен прогноз солнечной активности и геомагнитных возмущений на декабрь 2024 года.