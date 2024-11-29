График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2024 года

Posted 29 ноября, 01:12
Published 29 ноября, 01:12
Modified 29 ноября, 01:12
Updated 29 ноября, 01:12
К их ежемесячной выплате добавят 8 тысяч 134 рубля. На аналогичную сумму увеличат размер пенсии для тех граждан, кто в предыдущем месяце получил I группу инвалидности.
Кроме того, тюменцы, которые обычно получают пенсии и пособия в первых числах месяца, смогут получить их за январь уже в конце декабря. Предварительно все эти выплаты можно будет ожидать до 28 декабря.
Пенсионные выплаты жителям Тюменской области будут перечислены на карты и счета в банках 6, 19 и 23 декабря.
«Выплата пенсий происходит за текущий месяц: в декабре — за декабрь», — пояснили специалисты департамента социального развития Тюменской области.
3, 5 и 6 (за 8 число) декабря тюменцам перечислят единое пособие, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, выплата по уходу за детьми до полутора лет (неработающим), выплаты из материнского капитала.
«Пособия семьям с детьми перечисляются в текущем месяце за предыдущий. Это значит, что в декабре выплачиваются пособия за ноябрь», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре в силу вступят новые законы. В частности, участникам специальной военной операции и членам их семей предоставят новые льготы, для иностранных граждан в России введут биометрию, а также ужесточат правила сдачи экзамена на знание языка, а за пропаганду чайлдфри будут теперь наказывать рублем.