nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 01:12

Published 29 ноября, 01:12

Modified 29 ноября, 01:12

Updated 29 ноября, 01:12

Тюменцам рассказали, когда выплатят пенсии и пособия в декабре

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2024 года

29 ноября 2024, 01:12
Фото: 1MI.

Тюменцам рассказали, когда выплатят пенсии и пособия в декабре

Сюжет
Пенсия
В Тюменской области в декабре 2024 года будет проведена индексация пенсий ряду категорий граждан — пенсии повысят гражданам, которые в предыдущем месяце отпраздновали 80-летие.

К их ежемесячной выплате добавят 8 тысяч 134 рубля. На аналогичную сумму увеличат размер пенсии для тех граждан, кто в предыдущем месяце получил I группу инвалидности.

Кроме того, тюменцы, которые обычно получают пенсии и пособия в первых числах месяца, смогут получить их за январь уже в конце декабря. Предварительно все эти выплаты можно будет ожидать до 28 декабря.

Фото: 1MI

График выплаты пенсий

Пенсионные выплаты жителям Тюменской области будут перечислены на карты и счета в банках 6, 19 и 23 декабря.

«Выплата пенсий происходит за текущий месяц: в декабре — за декабрь», — пояснили специалисты департамента социального развития Тюменской области.
Фото: 1MI

Меры социальной поддержки

3, 5 и 6 (за 8 число) декабря тюменцам перечислят единое пособие, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, выплата по уходу за детьми до полутора лет (неработающим), выплаты из материнского капитала.

«Пособия семьям с детьми перечисляются в текущем месяце за предыдущий. Это значит, что в декабре выплачиваются пособия за ноябрь», — пояснили в ведомстве.
Работодатели стали чаще нанимать на работу студентов и пенсионеров
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре в силу вступят новые законы. В частности, участникам специальной военной операции и членам их семей предоставят новые льготы, для иностранных граждан в России введут биометрию, а также ужесточат правила сдачи экзамена на знание языка, а за пропаганду чайлдфри будут теперь наказывать рублем.

Читайте также:
В Тюменской области продают антикварные монеты за 480 тысяч рублейНазваны востребованные вакансии для жителей Тюменской области на Новый годТюменская область получит в виде инвестиций 400 миллиардов рублей
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Пенсионеры#Выплаты#Пособия#Пенсия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика