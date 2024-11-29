График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2024 года

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в декабре в силу вступят новые законы. В частности, участникам специальной военной операции и членам их семей предоставят новые льготы, для иностранных граждан в России введут биометрию, а также ужесточат правила сдачи экзамена на знание языка, а за пропаганду чайлдфри будут теперь наказывать рублем.