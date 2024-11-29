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Posted 29 ноября, 13:01

Published 29 ноября, 13:01

Modified 29 ноября, 13:03

Updated 29 ноября, 13:03

Тюменцев призвали собрать «тревожные чемоданчики».

Готовимся к худшему: тюменцев призвали собрать «тревожные чемоданчики»

29 ноября 2024, 13:01
Фото: 1MI. Тюменцев призвали собрать «тревожные чемоданчики».

Тюменцев призвали собрать «тревожные чемоданчики»

Специалисты МЧС России призывают жителей регионов готовить тревожные чемоданчики на случаи вооруженных столкновений и природных катаклизмов. Такие комплекты пригодятся в случае отсутствия воды, еды, тепла и крыши над головой.

Готовимся к опасности

По рекомендации МЧС, гражданам, проживающим в регионах, где возможны стихийные бедствия или вооружённые столкновения, рекомендуется иметь дома набор предметов первой необходимости.

«Важно учитывать необходимость наличия такого комплекта дома или на работе, а также возможность его использования», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты отмечают, то «Тревожный чемоданчик» является одним из ключевых элементов такой подготовки, а критической ситуации. Мы расскажем, как правильно собрать все необходимое в соответствии с рекомендациями МЧС.

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Как собрать тревожный чемоданчик: советы для жителей Тюмени

Важно понимать, что тревожный чемоданчик — это универсальный набор вещей, который позволяет быстро покинуть дом в случае ЧС. Его цель — обеспечить вас и ваших близких всем необходимым на первые 1–3 дня до стабилизации ситуации. Это может быть полезно при таких событиях, как:

  • Природные катаклизмы: наводнения, сильные снегопады, пожары.
  • Техногенные аварии: утечка газа, обрушение зданий, отключение коммуникаций.
  • Социальные потрясения или эвакуации.

Состав тревожного чемоданчика

1. Документы и финансовые средства

Храните документы и деньги в водонепроницаемой папке, чтобы избежать их повреждения.

  • Паспорт, свидетельства о рождении, медицинский полис.
  • Заверенные копии документов.
  • Наличные деньги: мелкие купюры и монеты.

2. Медицина и гигиена

Соберите базовую аптечку и средства гигиены:

  • Лекарства, которые принимаются ежедневно.
  • Жаропонижающие, обезболивающие, антигистаминные препараты.
  • Бинты, пластыри, антисептики.
  • Зубная паста, щетка, мыло, салфетки.

3. Еда и вода

  • Запас воды из расчета 2 литра на человека в день.
  • Консервированные продукты с ключом, сухари, орехи, сухофрукты.
  • Легкий туристический набор посуды.

Не забывайте, что продукты нужно рассчитывать на один день. Выбирайте высококалорийные продукты, которые занимают мало места, мало весят и долго хранятся, например, энергетические батончики, тушёнка, суповые пакеты.

4. Одежда и обувь

  • Комплект сезонной одежды: теплая куртка, шапка, перчатки, носки.
  • Удобная и прочная обувь.
  • Плащ-дождевик.

5. Техническое оснащение

  • Фонарик с запасом батареек.
  • Зарядное устройство, power bank.
  • Радиоприемник на батарейках.
  • Карта местности, компас.

6. Инструменты и средства выживания

  • Мультитул или складной нож.
  • Веревка, скотч, изолента.
  • Спички или зажигалка, желательно в водонепроницаемом футляре.

7. Средства связи

  • Телефон или рация.
  • Список контактов родственников, местных экстренных служб.
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Рекомендации по сборке и хранению

Используйте для необходимых вещей походный рюкзак. Если придётся передвигаться пешком, то переносить его будет гораздо удобнее, чем сумку. Рюкзак должен быть качественным и прочным, чтобы не порвался после получаса использования в экстремальных условиях. Хорошо, если в нём есть дополнительный отсек или клапан, а также дождевик. Если его нет, то можно приобрести отдельно.

При использовании небольших и походных рюкзаков важно обеспечить равномерное распределение веса. Не следует класть тяжёлые вещи внизу, а лёгкие — сверху. Чтобы защитить содержимое от влаги, можно использовать пластиковые пакеты с зажимом. Аптечку и фонарик лучше положить в карманы, а еду и сменную одежду — на дно основного отделения. В целом, в тревожный чемоданчик следует укладывать вещи так, чтобы их можно было легко найти в случае необходимости.

Раз в полгода проверяйте срок годности продуктов и лекарств. Заменяйте просроченные предметы.

Если в семье есть дети, добавьте игрушки или книги. Для пожилых людей — дополнительные лекарства или средства передвижения. Не перегружайте чемоданчик. Убедитесь, что каждый член семьи сможет его донести.

Тревожный чемоданчик — это ваша страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Даже если вам никогда не придется его использовать, лучше быть готовым, чем оказаться в кризисной ситуации без необходимых вещей. Сбор такого набора занимает немного времени, но может спасти жизнь вам и вашим близким.

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