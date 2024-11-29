Готовимся к худшему: тюменцев призвали собрать «тревожные чемоданчики»

Posted 29 ноября, 13:01
Published 29 ноября, 13:01
Modified 29 ноября, 13:03
Updated 29 ноября, 13:03
По рекомендации МЧС, гражданам, проживающим в регионах, где возможны стихийные бедствия или вооружённые столкновения, рекомендуется иметь дома набор предметов первой необходимости.
«Важно учитывать необходимость наличия такого комплекта дома или на работе, а также возможность его использования», — подчеркнули в ведомстве.
Специалисты отмечают, то «Тревожный чемоданчик» является одним из ключевых элементов такой подготовки, а критической ситуации. Мы расскажем, как правильно собрать все необходимое в соответствии с рекомендациями МЧС.
Важно понимать, что тревожный чемоданчик — это универсальный набор вещей, который позволяет быстро покинуть дом в случае ЧС. Его цель — обеспечить вас и ваших близких всем необходимым на первые 1–3 дня до стабилизации ситуации. Это может быть полезно при таких событиях, как:
1. Документы и финансовые средства
Храните документы и деньги в водонепроницаемой папке, чтобы избежать их повреждения.
2. Медицина и гигиена
Соберите базовую аптечку и средства гигиены:
3. Еда и вода
Не забывайте, что продукты нужно рассчитывать на один день. Выбирайте высококалорийные продукты, которые занимают мало места, мало весят и долго хранятся, например, энергетические батончики, тушёнка, суповые пакеты.
4. Одежда и обувь
5. Техническое оснащение
6. Инструменты и средства выживания
7. Средства связи
Используйте для необходимых вещей походный рюкзак. Если придётся передвигаться пешком, то переносить его будет гораздо удобнее, чем сумку. Рюкзак должен быть качественным и прочным, чтобы не порвался после получаса использования в экстремальных условиях. Хорошо, если в нём есть дополнительный отсек или клапан, а также дождевик. Если его нет, то можно приобрести отдельно.
При использовании небольших и походных рюкзаков важно обеспечить равномерное распределение веса. Не следует класть тяжёлые вещи внизу, а лёгкие — сверху. Чтобы защитить содержимое от влаги, можно использовать пластиковые пакеты с зажимом. Аптечку и фонарик лучше положить в карманы, а еду и сменную одежду — на дно основного отделения. В целом, в тревожный чемоданчик следует укладывать вещи так, чтобы их можно было легко найти в случае необходимости.
Раз в полгода проверяйте срок годности продуктов и лекарств. Заменяйте просроченные предметы.
Если в семье есть дети, добавьте игрушки или книги. Для пожилых людей — дополнительные лекарства или средства передвижения. Не перегружайте чемоданчик. Убедитесь, что каждый член семьи сможет его донести.
Тревожный чемоданчик — это ваша страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Даже если вам никогда не придется его использовать, лучше быть готовым, чем оказаться в кризисной ситуации без необходимых вещей. Сбор такого набора занимает немного времени, но может спасти жизнь вам и вашим близким.
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