Готовимся к худшему: тюменцев призвали собрать «тревожные чемоданчики»

Используйте для необходимых вещей походный рюкзак. Если придётся передвигаться пешком, то переносить его будет гораздо удобнее, чем сумку. Рюкзак должен быть качественным и прочным, чтобы не порвался после получаса использования в экстремальных условиях. Хорошо, если в нём есть дополнительный отсек или клапан, а также дождевик. Если его нет, то можно приобрести отдельно.