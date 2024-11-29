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Posted 29 ноября, 11:25

Published 29 ноября, 11:25

Modified 29 ноября, 11:33

Updated 29 ноября, 11:33

Глава СК Бастрыкин заинтересовался тюменцем, которого автобус протащил по улице

Глава СК Бастрыкин заинтересовался тюменцем, которого автобус протащил по улице

29 ноября 2024, 11:25
Фото: 1MI.
Глава Следственного Комитета Александр Бастрыкин заинтересовался случаем, произошедшем в Тюмени, мужчина зажал и придавил автобус, протащив за собой несколько десятков метров.

Как рассказали в ведомстве, Александр Бастрыкин затребовал от своих тюменских коллег ускорить работу по делу и предоставить ему доклад о ходе расследования.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах, сообщили в ведомстве.

Ранее при этом сообщалось, что следователи смогли найти водителя автобуса, он характеризуется на предприятии положительно, ни разу за нарушением правил ПДД или в аварийных ситуациях не замечен.

А вот пострадавшего все еще ищут. Известно, что после того, как его протащил автобус, он упал на землю и получил серьезные ушибы. К нему подошли очевидцы, чтобы помочь, однако он отказался, сославшись на то, что нормально себя чувствует. От вызова скорой так же отказался.

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