Глава СК Бастрыкин заинтересовался тюменцем, которого автобус протащил по улице

А вот пострадавшего все еще ищут. Известно, что после того, как его протащил автобус, он упал на землю и получил серьезные ушибы. К нему подошли очевидцы, чтобы помочь, однако он отказался, сославшись на то, что нормально себя чувствует. От вызова скорой так же отказался.