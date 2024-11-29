Глава СК Бастрыкин заинтересовался тюменцем, которого автобус протащил по улице

Posted 29 ноября, 11:25
Published 29 ноября, 11:25
Modified 29 ноября, 11:33
Updated 29 ноября, 11:33
Как рассказали в ведомстве, Александр Бастрыкин затребовал от своих тюменских коллег ускорить работу по делу и предоставить ему доклад о ходе расследования.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Александру Александровичу Кублякову представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по окончании проверки — о ее результатах, сообщили в ведомстве.
Ранее при этом сообщалось, что следователи смогли найти водителя автобуса, он характеризуется на предприятии положительно, ни разу за нарушением правил ПДД или в аварийных ситуациях не замечен.
А вот пострадавшего все еще ищут. Известно, что после того, как его протащил автобус, он упал на землю и получил серьезные ушибы. К нему подошли очевидцы, чтобы помочь, однако он отказался, сославшись на то, что нормально себя чувствует. От вызова скорой так же отказался.
Ранее сообщалось о том, что Бастрыкин взял на контроль проблему тюменских ветеранов СВО организующих митинг.