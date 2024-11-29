Это точно зима? Синоптики рассказали, какой будет погода в декабре в Тюмени

В первый день декабря существенно погода не изменится — небольшой снег, -1…-6 днем и до -6…-16 в ночные часы. В понедельник, 2 декабря, синоптики обещают на юге региона туман и изморозь в отдельных районах, -1…-6 днем и до -8…-13 в темное время суток.