Это точно зима? Синоптики рассказали, какой будет погода в декабре в Тюмени

Posted 29 ноября, 08:53
Published 29 ноября, 08:53
Modified 29 ноября, 08:55
Updated 29 ноября, 08:55
Ночью столбики термометров покажут -8…-13, местами до -13…-18. День пройдет при переменной облачности, ожидаются осадки в виде небольшого снега, гололедица на дорогах, туман и изморозь в отдельных районах.
В первый день декабря существенно погода не изменится — небольшой снег, -1…-6 днем и до -6…-16 в ночные часы. В понедельник, 2 декабря, синоптики обещают на юге региона туман и изморозь в отдельных районах, -1…-6 днем и до -8…-13 в темное время суток.
В Тюмени в субботу, 30 ноября, ожидается пасмурная погода без осадков. Среднесуточная температура воздуха составит -3…-5. В воскресенье, 1 декабря, немного похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит -4…-3, ночная -7…-9.
В понедельник сохранится аналогичная погода, а во вторник, 3 декабря, в областной столице потеплеет до 0…+1. Превышение температурной нормы в начале декабря составит 7-11 градусов.