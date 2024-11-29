nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 08:53

Published 29 ноября, 08:53

Modified 29 ноября, 08:55

Updated 29 ноября, 08:55

В Тюменской области температура воздуха поднимется на 11 градусов выше нормы

Это точно зима? Синоптики рассказали, какой будет погода в декабре в Тюмени

29 ноября 2024, 08:53
Фото: 1MI.

В Тюменской области температура воздуха поднимется на 11 градусов выше нормы

В предстоящие выходные дни на тюменскую землю вернется теплая погода. По прогнозам метеорологов, в субботу в дневные часы температура воздуха не опустится ниже -2…-7.

Ночью столбики термометров покажут -8…-13, местами до -13…-18. День пройдет при переменной облачности, ожидаются осадки в виде небольшого снега, гололедица на дорогах, туман и изморозь в отдельных районах.

Фото: omsk-meteo.ru

В первый день декабря существенно погода не изменится — небольшой снег, -1…-6 днем и до -6…-16 в ночные часы. В понедельник, 2 декабря, синоптики обещают на юге региона туман и изморозь в отдельных районах, -1…-6 днем и до -8…-13 в темное время суток.

В Тюмени в субботу, 30 ноября, ожидается пасмурная погода без осадков. Среднесуточная температура воздуха составит -3…-5. В воскресенье, 1 декабря, немного похолодает — максимальная дневная температура воздуха составит -4…-3, ночная -7…-9.

Фото: gismeteo.ru

В понедельник сохранится аналогичная погода, а во вторник, 3 декабря, в областной столице потеплеет до 0…+1. Превышение температурной нормы в начале декабря составит 7-11 градусов.

Читайте также:
Тюменцы встали в километровую пробку на выезде из города из-за жесткого ДТППокраснели глаза, стало трудно дышать: тюменские дети страдают от опасных игрушекТюменец обнес несколько продуктовых магазинов и устроил разборки с продавцами
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Потепление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика