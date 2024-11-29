Что жители Тюмени чаще ремонтируют перед Новым годом?

Так, согласно данным пресс-службы, чаще всего тюменцы обращались за ремонтом варочных панелей и духовых шкафов, спрос на который вырос на 50 процентов. Также горожане интересовались ремонтом швейных машин и оверлоков с ростом спроса на 45 процентов. В тройке лидеров — ремонт телевизоров, показатель 25 процентов.