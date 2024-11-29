Что жители Тюмени чаще ремонтируют перед Новым годом?

Posted 29 ноября, 11:53
Published 29 ноября, 11:53
Modified 29 ноября, 11:56
Updated 29 ноября, 11:56
Так, согласно данным пресс-службы, чаще всего тюменцы обращались за ремонтом варочных панелей и духовых шкафов, спрос на который вырос на 50 процентов. Также горожане интересовались ремонтом швейных машин и оверлоков с ростом спроса на 45 процентов. В тройке лидеров — ремонт телевизоров, показатель 25 процентов.
Как отмечают эксперты, далеко не все потребители стремятся приобрести новую бытовую технику. Напротив, жители Тюмени подходят к покупке весьма рачительно: в первую очередь стараются отремонтировать технику.
Также специалисты подчеркивают, что тюменцы стали чаще обращаться за ремонтом мобильных устройств. Спрос на эту услугу вырос на 18 процентов.
Ранее «Наш город» писал о том, что жители аварийного дома в Тюмени жалуются на незаконченный ремонт отопления.