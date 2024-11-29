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Posted 29 ноября, 11:53

Published 29 ноября, 11:53

Modified 29 ноября, 11:56

Updated 29 ноября, 11:56

Что жители Тюмени чаще ремонтируют перед Новым годом?

Что жители Тюмени чаще ремонтируют перед Новым годом?

29 ноября 2024, 11:53
Фото: 1MI.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», в 2024 году тюменцы продемонстрировали растущий интерес к ремонту отдельных категорий бытовой техники. И это несмотря на общее снижение спроса на ремонтные услуги.

Так, согласно данным пресс-службы, чаще всего тюменцы обращались за ремонтом варочных панелей и духовых шкафов, спрос на который вырос на 50 процентов. Также горожане интересовались ремонтом швейных машин и оверлоков с ростом спроса на 45 процентов. В тройке лидеров — ремонт телевизоров, показатель 25 процентов.

Как отмечают эксперты, далеко не все потребители стремятся приобрести новую бытовую технику. Напротив, жители Тюмени подходят к покупке весьма рачительно: в первую очередь стараются отремонтировать технику.

Также специалисты подчеркивают, что тюменцы стали чаще обращаться за ремонтом мобильных устройств. Спрос на эту услугу вырос на 18 процентов.

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Ранее «Наш город» писал о том, что жители аварийного дома в Тюмени жалуются на незаконченный ремонт отопления.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Ремонт#Новости тюмени#Мобильные устройства#Бытовая техника#Варочные панели#Духовые шкафы#Швейные машины
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