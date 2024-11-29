Арбитражи ноября: некачественные дороги, суд с «Вконтакте» и битва за кресло

Нарушения также касались наименования объекта закупки, а также сведений, которые должны быть указаны в соответствии с правилами использования каталога товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, установленными частью 6 статьи 23 Федерального закона. Хотя третьим лицом к делу привлекли ООО «Обсервер» занимающуюся разработкой и производством инвалидных колясок и сопутствующего оборудования с целью обеспечения «безбарьерной среды» для инвалидов в России. Предполагается, что они и были победителями спорного контракта.