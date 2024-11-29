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Posted 29 ноября, 06:29

Published 29 ноября, 06:29

Modified 29 ноября, 06:31

Updated 29 ноября, 06:31

В ноябре Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел ряд резонансных дел

Арбитражи ноября: некачественные дороги, суд с «Вконтакте» и битва за кресло

29 ноября 2024, 06:29
Фото: 1MI. В ноябре Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел ряд резонансных дел

В ноябре Арбитражный суд Тюменской области рассмотрел ряд резонансных дел

Сюжет
Суд
Ноябрь в Арбитражном суде Тюменской области был богат на споры, а точнее на оспаривания. Не все оказались согласны с решением надзорных ведомств, а представители соцсети «Вконтакте» боролись за отмену решения тюменского суда, желая избежать санкций.

Спорное инвалидное кресло

Управление пенсионного фонда Тюменской области обратилось в суд, чтобы оспорить решение антимонопольной службы. Ранее эти организация объявила о закупке инвалидных колясок для своих нужд. Однако в процессе оформления документов антимонопольная служба обнаружила нарушения. В частности, было выявлено, что фонды нарушили запрет на ограничение допуска товаров, которые произведены в других странах или группах стран.

«В ответ на запрос, полученный от участника, Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) провело проверку и обнаружило нарушения», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

Нарушения также касались наименования объекта закупки, а также сведений, которые должны быть указаны в соответствии с правилами использования каталога товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, установленными частью 6 статьи 23 Федерального закона. Хотя третьим лицом к делу привлекли ООО «Обсервер» занимающуюся разработкой и производством инвалидных колясок и сопутствующего оборудования с целью обеспечения «безбарьерной среды» для инвалидов в России. Предполагается, что они и были победителями спорного контракта.

Однако фонд с этими обвинениями не согласен и представители обратились в Арбитражный суд, чтобы признать решение антимонопольной службы незаконным. Суд заявления принял и в ближайшее время станет известно наверняка, законно ли было куплено кресло-коляска.

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Битва за качественные дороги

ФКУ «Уралуправтодор» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением, в котором требовало признать недействительным постановление о привлечении к административной ответственности, вынесенное в отношении учреждения Ространснадзором.

В официальном сообщении контролирующего органа было указано, что в результате проверки участка трассы Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск были выявлены нарушения. В частности, было отмечено отсутствие твёрдого покрытия и переходно-скоростных полос на некоторых участках дороги, а также технические дефекты, в числе которых выбоины, деформации, просадки, повреждения, и занижение обочин на некоторых участках.

На основании этих фактов МТУ Ространснадзора по УФО вынесло постановление о наложении штрафа в размере 100 000 рублей. Однако ФКУ «Уралуправтодор» не согласилось с этим постановлением и обратилось в суд с требованием о признании его недействительным. В Арбитражном суде дело приняли и итоговое заседание пройдет в начале декабря.

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«Вконтакте» против тюменского суда

Уже полгода тянется разбирательство тюменцев с «Вконтакте». Все началось с того, что тюменские антимонопольщики в одной из рекламных публикаций в социальной сети увидели нарушение закона «О рекламе». В частности, в материале не было указано название юридического лица, а также часть важных данных о рекламируемом продукте. Более того, в рекламе содержались ложные сведения.

УФАС сочли представителей социальной сети ответственными за распространение материала, а потому претензия была направлена в их адрес. Однако представители социальной сети с такие выводом были категорически не согласны и активно пытались оспорить это решение, так как, по их версии «Вконтакте» нельзя считать распространителем этой рекламы.

Еще в августе тюменский Арбитражный суд отказал в оспаривании решения антимонопольщиков и счел его вполне законным. Сотрудники социальной сети не согласились с решением суда и подали жалобу в вышестоящую инстанцию. По итогам рассмотрения апелляции, суд оставил в силе решение Арбитражного суда Тюменской области.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что семью нелегальных мигрантов, состоящую из матери и сына, депортируют из Тюмени на родину. У граждан Республики Азербайджан не было документов, которые бы подтверждали их право находиться в стране.

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