nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 ноября, 04:33

Published 29 ноября, 04:33

Modified 29 ноября, 04:35

Updated 29 ноября, 04:35

8-балльные пробки парализовали улицы Тюмени

8-балльные пробки парализовали улицы Тюмени

29 ноября 2024, 04:33
Фото: 1MI.
Километровые заторы наблюдаются практически во всех частях областной столицы. Затруднено движение на Червишевском тракте — от Федюнинского до Трактовой.

В пробке в обоих направлениях стоят водители на Федюнинского — от Пермякова до Червишевского тракта. На Мельникайте затор наблюдается от ТРЦ Кристалл до 50 лет ВЛКСМ и в районе пересечения с улицей Руспеблики.

Затруднено движение на Трактовой. Николая Чаплина, Мира, Зои Космодемьянской, Мориса Тореза, 50 лет Октября, Профсоюзной, Дамбовской, на Челюскинцев — от Советской до Ленина.

«Что у вас здесь происходит? Что за ерунда?» — задаются вопросами автовладельцы.
Фото: 2 ГИС
«Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково», — шутят тюменцы.

По данным сервиса 2 ГИС, в настоящее время дорожная ситуация в Тюмени оценивается в 8 баллов. Зарегистрировано не менее десяти дорожно-транспортных происшествий.

График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в декабре 2024 года
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 22 ноября из-за жесткой аварии с участием трех автомобилей было полностью заблокировано движение по улице Севастопольсой. К счастью, в ДТП пострадали только транспортные средства.

Читайте также:
В Тюмени в пятницу ожидается изморозь и до -20Не готова оставлять ребенка: тюменка из шоу «Мама в 16» снова беременнаВ Тюмени большая собака пугает целый район, а водители сбивают детей
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика