8-балльные пробки парализовали улицы Тюмени

Posted 29 ноября, 04:33
Published 29 ноября, 04:33
Modified 29 ноября, 04:35
Updated 29 ноября, 04:35
В пробке в обоих направлениях стоят водители на Федюнинского — от Пермякова до Червишевского тракта. На Мельникайте затор наблюдается от ТРЦ Кристалл до 50 лет ВЛКСМ и в районе пересечения с улицей Руспеблики.
Затруднено движение на Трактовой. Николая Чаплина, Мира, Зои Космодемьянской, Мориса Тореза, 50 лет Октября, Профсоюзной, Дамбовской, на Челюскинцев — от Советской до Ленина.
«Что у вас здесь происходит? Что за ерунда?» — задаются вопросами автовладельцы.
«Каждое утро в нашем заведении начинается одинаково», — шутят тюменцы.
По данным сервиса 2 ГИС, в настоящее время дорожная ситуация в Тюмени оценивается в 8 баллов. Зарегистрировано не менее десяти дорожно-транспортных происшествий.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 22 ноября из-за жесткой аварии с участием трех автомобилей было полностью заблокировано движение по улице Севастопольсой. К счастью, в ДТП пострадали только транспортные средства.