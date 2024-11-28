ЖК «Румянский»: семейный уют в самом сердце Тюмени.

Чистота в парадных — это важно. В жилом комплексе парадные выполнены из износостойких и моющихся материалов. А сохранить чистоту в парадных помогут лапомойки и удобные колясочные с зонами для самокатов и велосипедов. Также в них располагаются полочки для спортивного/зимнего инвентаря и отдельный выход во двор.