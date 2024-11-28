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Posted 28 ноября, 02:30

Published 28 ноября, 02:30

Modified 28 ноября, 02:30

Updated 28 ноября, 02:30

ЖК «Румянский»: семейный уют в самом сердце Тюмени.

ЖК «Румянский»: семейный уют в самом сердце Тюмени

28 ноября 2024, 02:30
Фото: «Баланс Девелопмент». ЖК «Румянский»: семейный уют в самом сердце Тюмени.
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Недвижимость
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ЖК «Румянский» в Тюмени — это современный комплекс, который приятно удивит вас своими продуманными решениями и уютной атмосферой.

Заниматься спортом — просто

Жилой комплекс «Румянский» предлагает своим жителям собственный тренажёрный зал, расположенный на первом этаже в парадной дома. Вы можете попасть туда прямо из квартиры, спустившись на лифте. Тут вам точно будет не лень идти на тренировку!

Кроме того, на территории планируется строительство теннисного корта, что станет еще одним преимуществом для активных семей.

Фото: «Баланс Девелопмент»

Авторские парадные

Авторский дизайн-ремонт парадных с мягким лобби, картинами и декором. Вам точно будет комфортно дождаться такси или встретить курьера. Также для удобства жильцов на первом этаже расположены постаматы — забирайте заказы по пути домой.

Чистота в парадных — это важно. В жилом комплексе парадные выполнены из износостойких и моющихся материалов. А сохранить чистоту в парадных помогут лапомойки и удобные колясочные с зонами для самокатов и велосипедов. Также в них располагаются полочки для спортивного/зимнего инвентаря и отдельный выход во двор.

Фото: «Баланс Девелопмент»

Простор для всей семьи

Жилой комплекс «Румянский» предлагает квартиры, которые идеально подойдут для семей с разными сценариями жизни. Правильные планировки с разным наполнением: уютные кухни-гостиные, две ванные комнаты, ниши для шкафов и мастер-спальни. Каждая квартира оборудована просторными лоджиями с панорамными окнами с великолепным видом на город.

На верхних этажах располагаются видовые квартиры с панорамными окнами и высокими потолками 3 метра. Света и воздушности квартирам придает базовая отделка white box. Такое решение позволит владельцу быстро приступить к обустройству интерьера мечты. Также застройщик предлагает готовые квартиры с ремонтом, которые станут удобным вариантом для тех, кто хочет сэкономить время и финансовые затраты.

Фото: «Баланс Девелопмент»

Всё необходимое — под рукой

«Румянский» идеально подходит для семей с детьми, так как он расположен в непосредственной близости от школ, детских садов и медицинских учреждений. На первом этаже дома расположены просторные коммерческие помещения с кафе, пекарнями и магазинами. А доехать до самых популярных парков Тюмени: Гилевская роща и Цветной бульвар, можно за 8-12 минут.

Фото: «Баланс Девелопмент»

Социальные пространства

Изюминка жилого комплекса — собственный кинотеатр под открытым небом и уютная терраса для теплых вечеров с семьей или соседями. Такое зонирование создает ощущение загородной уединенности даже в черте города.

Фото: «Баланс Девелопмент»

Безопасность для детей

Комплекс закрыт от машин. В зелёном дворе оборудованы современные игровые площадки в экостиле, где дети и могут весело и безопасно проводить время.

Для автовладельцев предусмотрен тёплый подземный паркинг и зона для зарядки электромобилей. А для владельцев электромобилей есть возможность установки индивидуальной зарядной станции прямо на своем парковочном месте.

Фото: «Баланс Девелопмент»

Качество и стабильность

Фасады ЖК «Румянский» выполнены из долговечных материалов в пастельных и тёмных тонах. Полупанорамные окна обеспечивают естественное освещение, а единообразные корзины для кондиционеров сохраняют архитектурную эстетику.

Компания-застройщик «Баланс Девелопмент» известна на рынке своими успехами. 28-летний опыт в строительстве, ни одного переноса ввода жилья и победы в конкурсах подтверждают надёжность компании.

#Алиса Вернер#Тюмень#Недвижимость#Новостройки тюмени#Новостройки#Новостройка
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