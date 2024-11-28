Владимир Ефимов: Льготная программа позволит открыть частный детский сад в Москве

Город заключил на 49 лет договор аренды здания в Головинском районе с победителем торгов по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Там будет открыт частный детский сад на 90 мест. Это здание площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, которое расположено на улице Флотской. После ремонта или реконструкции и выполнения требований для образовательной деятельности арендатор сможет перейти на более выгодную ставку, сообщил Владимир Ефимов. Об этом пишет mos.ru.