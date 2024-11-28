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Posted 28 ноября, 20:33

Published 28 ноября, 20:33

Modified 28 ноября, 20:38

Updated 28 ноября, 20:38

Владимир Ефимов: Льготная программа позволит открыть частный детский сад в Москве

Владимир Ефимов: Льготная программа позволит открыть частный детский сад в Москве

28 ноября 2024, 20:33
Фото: Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
В Головинском районе российской столицы начали подготовку к открытию частного детского сада по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Эту информацию привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Город заключил на 49 лет договор аренды здания в Головинском районе с победителем торгов по программе «1 рубль за квадратный метр в год». Там будет открыт частный детский сад на 90 мест. Это здание площадью более 1,5 тысячи квадратных метров, которое расположено на улице Флотской. После ремонта или реконструкции и выполнения требований для образовательной деятельности арендатор сможет перейти на более выгодную ставку, сообщил Владимир Ефимов. Об этом пишет mos.ru.

Право на аренду объекта по программе «1 рубль за квадратный метр в год» получила частная школа «Знайка». Она должна будет отремонтировать здание, построенное в 1982 году, оборудовать его всем необходимым и начать образовательную деятельность.

Кроме самого здания для детского сада, победитель торгов также получил в аренду прилегающую территорию площадью более 0,7 гектара. Инвестор сможет благоустроить это место и создать площадки для игр и развития детей. После выполнения всех требований программы предприниматель имеет право обратиться за применением более льготной ставки — всего один рубль за весь участок в год, отметил Максим Гаман, руководитель столичного департамента городского имущества.

Инвестор уже начал работу по ремонту коммунальной инфраструктуры. Также в здании будут заменены кровля и окна. После этого будет разработан проект внутреннего планирования помещений.

По словам директора частной школы «Знайка», в детском саду будет реализовываться образовательная концепция «УЗОР» — удовольствие, здоровье, образование и развитие. Она поможет создать удобные и современные условия для пребывания и воспитания детей дошкольного возраста. Помимо групп полного дня, в детском саду будут работать студии и кружки дополнительного обучения, а также группы для детей от полутора лет. В будущем планируется открытие первого класса российско-китайской начальной школы.

Головинский район активно развивается. Здесь строятся новые дома, и для жителей требуется социальная инфраструктура. Одним из элементов этой инфраструктуры станет новый детский сад на улице Флотской.

#Общество
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