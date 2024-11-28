nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 11:39

Published 28 ноября, 11:39

Modified 28 ноября, 11:42

Updated 28 ноября, 11:42

В Тюменской области продают антикварные монеты за 480 тысяч рублей

В Тюменской области продают антикварные монеты за 480 тысяч рублей

28 ноября 2024, 11:39
Фото: 1MI.
Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе Авито, в нашем регионе продают антикварные монеты за 480 тысяч рублей. Многие россияне увлекаются коллекционированием монет.

Антикварные монеты разного периода продают на Авито в Тюменской области за 480 тысяч рублей.

В объявлении указано, что среди предметов на продажу: монета «3 копейки» 1929 года, монеты российской империи с изображением Екатерины II, советские монеты «один рубль» коллекционные и другие.

Напомним, тюменцам предлагают распродать советский антиквариат и разбогатеть.

Фото: Авито
Жители Тобольска смогут увидеть сибирскую «знаменитость»
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске за 9,5 миллионов рублей выставлен на продажу 100-летний дом.

Читайте также:
Названы востребованные вакансии для жителей Тюменской области на Новый годТюменская область получит в виде инвестиций 400 миллиардов рублейНачало Рождественского поста: что обязательно надо делать 28 ноября
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Монеты#Антикварные монеты#Советские монеты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика