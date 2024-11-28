В Тюменской области продают антикварные монеты за 480 тысяч рублей

Posted 28 ноября, 11:39
Published 28 ноября, 11:39
Modified 28 ноября, 11:42
Updated 28 ноября, 11:42
Антикварные монеты разного периода продают на Авито в Тюменской области за 480 тысяч рублей.
В объявлении указано, что среди предметов на продажу: монета «3 копейки» 1929 года, монеты российской империи с изображением Екатерины II, советские монеты «один рубль» коллекционные и другие.
Напомним, тюменцам предлагают распродать советский антиквариат и разбогатеть.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тобольске за 9,5 миллионов рублей выставлен на продажу 100-летний дом.