В Тюменской области газ придет в деревни еще семи районов

Posted 28 ноября, 07:14
Published 28 ноября, 07:14
Modified 28 ноября, 07:16
Updated 28 ноября, 07:16
В своей речи глава региона заявил, что в 2025 году в Тюменской области продолжится реализация программы подключения районов к газораспределительной системе.
«Сети будут проведены в деревни Ишимского, Бердюжского, Голышмановского, Заводоуковского, Исетского, Казанского и Тобольского районов», — пояснил губернатор.
В рамках программы газ проведут в 34 тыс домовладений и 95 СНТ до 2028 года.
Недавно мы сообщили, что губернатор Александр Моор начал записывать подкасты. В своих эфирах он планирует обсуждать бюджет, а также другие серьезные проблемы и вопросы, связанные с Тюменской областью.