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Posted 28 ноября, 07:14

Published 28 ноября, 07:14

Modified 28 ноября, 07:16

Updated 28 ноября, 07:16

В Тюменской области газ придет в деревни еще семи районов

В Тюменской области газ придет в деревни еще семи районов

28 ноября 2024, 07:14
Фото: 1MI.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в Послании Тюменской областной думе рассказал о программе газификации региона.

В своей речи глава региона заявил, что в 2025 году в Тюменской области продолжится реализация программы подключения районов к газораспределительной системе.

«Сети будут проведены в деревни Ишимского, Бердюжского, Голышмановского, Заводоуковского, Исетского, Казанского и Тобольского районов», — пояснил губернатор.

В рамках программы газ проведут в 34 тыс домовладений и 95 СНТ до 2028 года.

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Недавно мы сообщили, что губернатор Александр Моор начал записывать подкасты. В своих эфирах он планирует обсуждать бюджет, а также другие серьезные проблемы и вопросы, связанные с Тюменской областью.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюменская область#Александр Моор#Газоснабжение#Газификация#Программа
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