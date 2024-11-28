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Posted 28 ноября, 09:21

Published 28 ноября, 09:21

Modified 28 ноября, 09:23

Updated 28 ноября, 09:23

В Тюмени введут новые ограничения на деятельность трудовых мигрантов

В Тюмени введут новые ограничения на деятельность трудовых мигрантов

28 ноября 2024, 09:21
Фото: 1MI.
Власти Тюменской области планируют ужесточить требования для специалистов из других стран, которые приезжают в регион трудиться по патентам. Уже сейчас им запрещено работать в сфере общественных перевозок. И в дальнейшем список ограничений будет больше.

В рамках своего послания от 28 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что власти хотят ужесточить требования в отношении трудовых мигрантов и ввести новые запреты. Ранее глава региона запретил иностранцам работать по патентам водителями общественного транспорта и такси.

Примечательно, что стоимость самого патента будет увеличена с января 2025 года.

«Мы рассматриваем введение новых ограничений и запретов на трудовую деятельность мигрантов», — сказал Моор во время выступления в областной думе.

По словам губернатора, большая часть жителей Тюменской области (83%) довольна состоянием межэтнических взаимоотношений в регионе.

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В Тюменской области сохраняется большое число нелегальных мигрантов. В ходе очередного рейда по заведениям общепита полицейские выявили 11 мигрантов без соответствующих документов.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Ограничения#Специалисты#Трудовые мигранты#Патенты
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