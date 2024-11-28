В Тюмени введут новые ограничения на деятельность трудовых мигрантов

Posted 28 ноября, 09:21
Published 28 ноября, 09:21
Modified 28 ноября, 09:23
Updated 28 ноября, 09:23
В рамках своего послания от 28 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что власти хотят ужесточить требования в отношении трудовых мигрантов и ввести новые запреты. Ранее глава региона запретил иностранцам работать по патентам водителями общественного транспорта и такси.
Примечательно, что стоимость самого патента будет увеличена с января 2025 года.
«Мы рассматриваем введение новых ограничений и запретов на трудовую деятельность мигрантов», — сказал Моор во время выступления в областной думе.
По словам губернатора, большая часть жителей Тюменской области (83%) довольна состоянием межэтнических взаимоотношений в регионе.
В Тюменской области сохраняется большое число нелегальных мигрантов. В ходе очередного рейда по заведениям общепита полицейские выявили 11 мигрантов без соответствующих документов.