nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября, 13:39

Published 28 ноября, 13:39

Modified 28 ноября, 13:41

Updated 28 ноября, 13:41

В Тюмени неизвестный напал на женщину и попытался отнять у нее коляску с ребенком

В Тюмени неизвестный напал на женщину и попытался отнять у нее коляску с ребенком

28 ноября 2024, 13:39
Фото: 1MI.
Полиция уже установила личность мужчины и доставила его в отделение.

В Школьном сквере Тюмени произошел инцидент: прохожий напал на женщину, ударил её и попытался забрать коляску с ребенком. Эти сведения были опубликованы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«В сквере Школьном, в 16:45, на женщину с коляской напал мужчина. Он ударил ее под грудь, она упала, он выхватил коляску и побежал. Благодарим женщину и мужчину, которые смогли его остановить. Он пытался драться с ними, но они его остановили», — указано в публикации, размещенной в социальных сетях.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили агентству, что личность злоумышленника была установлена, и его задержали, доставив в отдел полиции.

В Тюмени большая собака пугает целый район, а водители сбивают детей
Узнать подробнее

Ранее мы писали об инциденте, когда тюменец забил друга ножом и пытался сбежать.

Читайте также:
Мужчина из Абатского района убил гостя из-за критики в адрес сестрыЖительница Тюмени ударила полицейского ногой в глазАгрессивный клиент тобольского фастфуда бросил поднос в кассира. Видео
#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Полицейские#Конфликты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика