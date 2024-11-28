В Тюмени неизвестный напал на женщину и попытался отнять у нее коляску с ребенком

Posted 28 ноября, 13:39
Published 28 ноября, 13:39
Modified 28 ноября, 13:41
Updated 28 ноября, 13:41
В Школьном сквере Тюмени произошел инцидент: прохожий напал на женщину, ударил её и попытался забрать коляску с ребенком. Эти сведения были опубликованы в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«В сквере Школьном, в 16:45, на женщину с коляской напал мужчина. Он ударил ее под грудь, она упала, он выхватил коляску и побежал. Благодарим женщину и мужчину, которые смогли его остановить. Он пытался драться с ними, но они его остановили», — указано в публикации, размещенной в социальных сетях.
В пресс-службе УМВД России по Тюменской области сообщили агентству, что личность злоумышленника была установлена, и его задержали, доставив в отдел полиции.