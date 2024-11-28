В Тюмени большая собака пугает целый район, а водители сбивают детей

В Тюмени на Лесобазе водитель сбил во дворе ребенка, параллельно совершив наезд на стоящий у подъезда автомобиль. В настоящее время его ищут сотрудники Госавтоинспекции. Как выяснилось со слов мальчика и его мамы, ребенок не пострадал.