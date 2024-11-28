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Posted 28 ноября, 12:45

Published 28 ноября, 12:45

Modified 28 ноября, 12:47

Updated 28 ноября, 12:47

В Тюмени большая собака пугает целый район, а водители сбивают детей

В Тюмени большая собака пугает целый район, а водители сбивают детей

28 ноября 2024, 12:45
Фото: 1MI.
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Большой алабай пугает жителей района Суходолье. Тем временем, водитель сбил ребенка во дворе и уехал. Автомобилиста ищут сотрудники Госавтоинспекции.

В Тюмени собака держит в страхе район

В частном секторе района Суходолье люди опасаются алабая, который выходит на прогулку за территорию дома. Одни опасаются, что собака может навредить тюменцам, другие же боятся за судьбу пса.

Хозяин алабая игнорирует опасения жителей. Саркастично или нет, он отмечал, что пес «будет бегать, пока не пристрелят». Тем, кто хочет обсудить этот вопрос, мужчина предложил личную встречу.

Алабай на самовыгуле: в Тюмени грозная собака держит в страхе целый район
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В Тюмени водитель сбил ребенка во дворе и уехал

В Тюмени на Лесобазе водитель сбил во дворе ребенка, параллельно совершив наезд на стоящий у подъезда автомобиль. В настоящее время его ищут сотрудники Госавтоинспекции. Как выяснилось со слов мальчика и его мамы, ребенок не пострадал.

В Тюмени водитель сбил ребенка во дворе и уехал
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Тюмень стала одним из самых загрязненных городов в Сибири

Среди самых загрязненных городов — Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск, но совсем недавно этот список пополнила Тюмень. В городе наблюдается застой грязного воздуха, связано это с морозной погодой и почти полным штилем, говорят эксперты.

Как рассказали специалисты, загрязнение воздуха происходит от вредных выбросов, а также выхлопных газов автомобилей.

Дышать буквально нечем. Тюмень стала одним из самых загрязненных городов в Сибири
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Представитель Ингушетии опроверг родственную связь с мужчиной, домогавшимся школьницы

Полномочный представитель Республики Ингушетии в Тюменской области Тимур Даурбеков заявил, что мужчина, угрожавший дочери участника СВО, не является его родственником. Он требует наказания для молодого человека.

Даурбеков добавил, что «такие действия абсолютно неприемлемы и оскорбляют ингушский народ, как и всех граждан России».

Представитель Ингушетии опроверг родственную связь с мужчиной, домогавшимся школьницы
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Ветераны СВО из Перевалово одержали первую победу в суде с администрацией

Как рассказали «Нашему городу», жители Перевалово одержали промежуточную победу в суде Тюменского района. Напомним, что по иску администрации уже более трех месяцев под арестами находятся участки простых граждан — врачей, учителей, многодетных семей, участников специальной военной операции. Мэрия наконец-то принесла в суд те документы которые требует закон, чтобы снять аресты с земельных участков жителей.

Теперь жители снова могут полноправно распоряжаться имуществом. Но домам пока не вернули статус ИЖС.

Это война: ветераны СВО из Перевалово одержали первую победу в суде с администрацией
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